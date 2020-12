I oktober 2021 åbner Louisiana en udstilling med J.A. Jerichau. Håbet er, at nye værker dukker frem.

Picasso inviterede ham på malerrejse til Bretagne og Asger Jorn og Per Kirkeby fremhævede hans betydning for deres egen kunst.

Alligevel er den danske kunstner Jens Adolf Jerichau ikke synderligt kendt i den brede danske befolkning.

Det kommer den hidtil største udstilling af hans værker måske til at ændre på til oktober næste år, når Louisiana udstiller kunstnerens værker på museet.

Men for at så mange værker som muligt kan komme med i udstillingen, efterlyser Louisiana værker lavet af Jens Adolf Jerichau.

Det fortæller museumsinspektør på Louisiana Mathias Ussing Seeberg.

- Vi ved, at der eksisterer en masse værker, men vi ikke ved, hvor de er, siger han.

Han kalder Jerichau for en malermyte, som blandt andet imponerede andre danske og internationale malere i en meget ung alder.

- Hans liv var enormt spændende og intenst. Han havde en meget kort karriere, inden han begik selvmord i Paris, da han var 25 år, siger museumsinspektøren.

Trods hans korte liv, som sluttede i 1916, nåede Jerichau alligevel at lave omkring 200 værker.

- Han er på mange måder en meget central figur i dansk kunsthistorie, men han er ikke særlig godt kendt i den brede befolkning.

- Vi interesserer os ofte ikke for kunstneres værker i den alder, men Jerichau formåede at skabe et originalt udtryk, siger Mathias Ussing Seeberg.

Han opfordrer derfor danskerne til at kigge deres malerier igennem, tjekke signaturen og kontakte museet, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har et Jerichau hængende.

- Han malede i den periode, vi kalder modernismen. Det er ofte vilde billeder fyldt med kroppe. Det er nærmest en opdateret renæssancestil.

- Og så er det sjove, at han ofte malede på bagsiden af billederne, fordi han manglede lærreder, fortæller Mathias Ussing Seeberg om den unge malers stil.

Finder man et maleri skabt af Jens Adolf Jerichau, kan det godt være en pæn sum penge værd, fortæller Mathias Ussing Seeberg.

- Jerichaus priser er opadgående på auktionsmarkedet. Det er ikke millioner, men der er da penge at hente, siger han.

Jerichau-udstillingen starter til oktober 2021 på Lousiana og kører frem til februar 2022.

/ritzau/