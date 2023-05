Louise Rasmussen fik torsdag formiddag et opkald, alle forældre frygter.

Efter en vuggestue-tur i Nexø på Bornholm blev hendes toårige datter, Olivia, indlagt. Pædagogerne havde forinden fundet en pille i hånden på den lille pige.

Hvilken pille, og om hun har spist nogle piller, står ikke klart. Men faktum er, at Olivia blev dårlig. Så dårlig, at hun på hospitalet blev afgiftet med kul og indlagt til observation, hvor hun blev tilset hvert tiende minut.

Det fortæller Louise Rasmussen til B.T.

»På hospitalet svinger hun mellem at være træt, ked af det og meget sløv. Vuggestuen reagerede hurtigt og fik undersøgt Olivias mund for eventuelle pillerester, men da ingen ved, om hun har spist en pille – eller haft den i munden – kontaktede de Giftlinjen, som fik hende indlagt.«

»Hun har det efter omstændighederne godt, og hun er hjemme i god behold,« lyder det fra Louise Rasmussen.

Omvendt lægger hun ikke skjul på, at de sidste 24 timer har været frygtelige at gennemgå.

»Som mor bliver jeg enormt forskrækket og kommer i en choktilstand, som svinger mellem vrede og gråd samt angst for, om hun har spist en pille, og om det vil gå så galt, at lægerne ikke kan redde hende.«

»Der flyver enormt mange tanker rundt i kroppen på mig efter opkaldet fra vuggestuen. Da Olivia kun er et barn, putter hun det meste i munden. Hun er kun to år.«

Louise Rasmussen skrev om hændelsen første gang på Facebook.

Vuggestuen havde om formiddagen været på tur, hvor de lagde vejen forbi en shelter. Et område, der kort sagt benyttes af alle. Børn, unge, voksne og turister. I Facebook-opslaget sender hun en kraftig opfordring til unge om at holde piller fra området.

Efterfølgende er Louise blevet kritiseret for at lange ud efter bestemte personer. Noget, hun gerne vil italesætte:

Det var ved et shelterområde, at pillen blev fundet. Denne shelter er fra Aarhus-området og har ikke noget med sagen fra Bornholm at gøre. Foto: Axel Schütt Vis mere Det var ved et shelterområde, at pillen blev fundet. Denne shelter er fra Aarhus-området og har ikke noget med sagen fra Bornholm at gøre. Foto: Axel Schütt

»Folk har været ude med riven, fordi jeg ikke 'bare' kan lægge skyld over på en vis gruppe mennesker. Det er jeg klar over.«

»Opslaget blev skrevet fra en dybt rystet mor i choktilstand, og som kun havde piller og øldåser for øje. Derfor gik jeg ud fra, at det var i sammenhæng med unge, som holder til ved shelteret især om sommeren,« mener Louise Rasmussen.

Ifølge Louise Rasmussen har området før været plaget af uorden. Om sommeren mener hun, at der er problemer med unge, som holder fest ved shelteret og efterlader skrald, spiritus og cigaretskod.

»Shelteret er til for alle. Men lad os hjælpe hinanden med at huske på, hvor vigtigt er at rydde op efter sig selv,« siger Louise Rasmussen og tilføjer:

»Det her kunne have gået så grueligt galt.«

Vicepolitiinspektør hos Bornholms Politi, Henrik Schou, bekræfter, at politiet har modtaget en anmeldelse i sagen:

»Hvorvidt pigen har indtaget en pille, er vi ikke bekendt med, men hun blev kørt til hospitalet til tjek. For at sikre, at der ikke skulle ligge mere i området, har vi haft en patrulje og en narkohund på stedet, men vi fandt ikke yderligere. Vi ved ikke, hvilken type pille, pigen fandt på stedet, men det skal en undersøgelse være med til at klarlægge.«

Politiet tilføjer, at de ikke er bekendt med udfordringer omkring shelterpladsen.