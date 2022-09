Lyt til artiklen

»Jeg går på arbejde og har en fornuftig løn, men skal overveje, hvad tid jeg sætter vaskemaskinen til.«

Louise Boesen, der er enlig mor til to, får ondt i maven, når hun tænker på de stigende energipriser.

Og det gør hun faktisk det meste af tiden, fortæller hun. Både i forhold til hvornår tv'et skal være tændt, og hvor længe familien skal bade under bruseren.

Louise Boesen fortalte første gang om sin situation til TV2 Nord, og om den sms, hun modtog i sidste uge. Den var fra Støvring Kraftvarmeværk og varslede om stigende priser.

'For et standardhus betyder dette en årlig prisstigning på kroner 16.290,00 eller kroner 1.357,50 per måned, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 82 procent,' står der i beskeden.

Og en mulig stigning på 82 procent på energiregninger, virker for Louise Boesen, der bor på et nedlagt landbrug ved Støvring, helt uoverskuelig.

I 2021 betalte hun 10.500 kroner for sin fjernvarme. I år til dags dato lyder regningen på 22.700 kroner.

»Og at prisen så i gennemsnit stiger 82 procent, det giver mig helt ondt i maven,« siger Louise, der arbejder som vejleder i Vesthimmerlands Kommune.

»Det rammer mig helt vildt på humøret. Alt skal overvejes. Fjernsynet må kun stå tændt, hvis vi ser på det, og hvis mine børn vil have et rundstykke, tænder vi ikke længere ovnen kun for det.«

Louise anerkender, at det er sundt at blive prisbevidst. Og det gælder også børn. Men det er ikke længere sjovt, når der heller ikke er råd til fornøjelser:

»Vi er bare hjemme, hvilket er hårdt, når man trænger til at komme ud efter nedlukningen. Jeg skal også spare op til en konfirmation,« påpeger Louise, hvis børn er 7 og 11 år.

»Mine børn vokser vanvittigt hurtigt lige nu, især deres fødder, hvilket kræver nye sko flere gange om året. Men de ved godt, at der bliver sparet, så min søn sagde forleden 'jeg kan godt bruge mine sko en måned mere, mor.'«

Som det ser ud nu, ved Louise Boesen ikke, hvordan hun skal finde pengene i sit budget. Og uvisheden er for hende »noget af det værste.«

Men desværre kan Støvring Kraftvarmeværk ikke udelukke, at der vil komme yderligere prisstigninger.

Det fortæller formand, Søren Kjær, til TV2 Nord.

»Det er svært at spå om, alting kører jo uhørt op og ned i øjeblikket,« lyder det fra ham.

Louise Boesen er langt fra den eneste, der har fået sig et voldsomt chok over elregningen. Mange danskere er nemlig nødt til at kontakte deres elselskab og få en afdragsordning.

Det skriver Berlingske, som har talt med flere af landets elselskaber.

»Vi oplever, at vi nu har kunder, som altid har betalt regningen, og som har viljen til at betale, men som pludselig ikke har evnen til at betale. Derfor er det lange og svære samtaler, og nogle af vores medarbejdere er meget påvirkede af det,« siger kommerciel direktør i EnergiFyn, Finn Andersen, til mediet.