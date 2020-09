»Jeg er mega stolt af ham.«

Sådan siger Louise Grandjean Laursen fra Silkeborg om sin søn Oliver på otte år.

Oliver går i 1. klasse, og tirsdag skulle han med sin klasse på Museum Jorn for at se den danske avantgardemaler Asger Jorns abstrakte malerier.

Ved indgangen til museet blev klassen mødt med et særligt krav fra museet: Alle børnene skulle have mundbind på. Men det nægtede Oliver.

Musem Jorn i Silkeborg.

»Min søn siger: 'Jeg skal ikke have mundbind på',« fortæller Louise Grandjean Laursen.

Som mange andre danskere har Louise Grandjean Laursen holdt sig opdateret om de nyeste coronarestriktioner. Hun er meget skeptisk over for flere af de tiltag, regeringen har indført for at begrænse smitten, herunder kravet om at bære mundbind på restauranter og i offentlig transport.

»Jeg har fortalt min søn, at kravet om mundbind ikke gælder børn under 12 år, og det har han bidt mærke i,« siger hun.

På Museum Jorn blev Oliver tilbudt, at han kunne låne et visir, som de museumsansatte selv bruger, men også det nægtede Oliver.

Oliver gik blandt andet glip af dette: Asger Jorns berømte maleri, Stalingrad. Foto: Museum Jorn

Da Oliver hverken ville iføre sig mundbind eller skærm, måtte den ene af de to lærere blive uden for museet sammen med Oliver, mens den anden lærer gik med eleverne ind og så på de abstrakte værker i 45 minutter.

»Det er selvfølgelig en uheldig situation, både fordi Oliver bliver ekskluderet, men også fordi der så kun er én lærer til 27 elever,« siger Louise Grandjean Laursen.

Da Oliver kom hjem fra skole sagde han til sin mor, at han havde haft »en træt dag«.

Han ville gerne have været med inde på Museum Jorn, og han kunne heller ikke løse den skriveopgave, børnene skulle lave på baggrund af det, de havde set på museet.

Da Louise Grandjean Laursen hørte om episoden, skrev hun både til Museum Jorn og til lærerne. Kort efter kom der et svar fra museet, hvor de beklagede episoden.

»Jeg beklager meget, at I er blevet mødt af det krav under jeres besøg. Det er en rigtig ærgerlig fejl, som vi beklager meget. Hvis man er under 12 år, kan man naturligvis ligesom andre steder vælge mundbindet fra, hvis man ikke har det godt med at have det på,« lyder det i svaret fra museet.

Louise Grandjean Laursen er blevet tilbudt fribilletter til Museum Jorn og planlægger nu selv et besøg på museet. Hun er rystet over episoden, men samtidig stolt over, at hendes søn turde udvise civil ulydighed.

»Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg er mega stolt af ham. Det, at man tør stå alene – uden for fællesskabet – er der jo ikke nogen, der bryder sig om,« siger hun.

Louise Grandjean Laursen er selv meget kritisk over for mange af de restriktioner, der er indført for at begrænse covid-19. Hun mener blandt andet, at nedlukningen var en fejl, og at Danmark burde have gjort mere som Sverige. Til TV 2 Østjylland har hun fortalt, at hun ikke vil lade sig vaccinere mod covid-19, når den tid kommer.

Efter episoden med museet blev hun ringet op af Olivers lærer, der spurgte, om hun ville gå på kompromis i fremtiden, hvis klassen skulle andre steder hen, hvor mundbind var påkrævet.

»Det sagde jeg nej til, men jeg har tilbudt at tage med eller holde ham hjemme. Dels så man undgår, at én lærer står med så mange børn alene, og dels for at Oliver ikke gå glip af noget fagligt,« siger Louise Grandjean Laursen.

Jacob Thage, der er museumsdirektør på Museum Jorn, bekræfter, at episoden fandt sted, og at familien er blevet tilbudt fribilletter. Han fastholder dog, at personalet har handlet korrekt, da de afviste Oliver.

Jacob Thage, Museumsdirektør på Museum Jorn. Foto: Museum Jorn

»Vi mener, at vi har handlet rigtig. Efter at drengen havde stået udenfor i et stykke tid, har vi inviteret ham indenfor, hvor han kunne sidde i en sofa. Man har ikke bedt ham blive udenfor,« siger Jacob Thage.

Han modsiger svaret til Louse Grandjean Laursen og fastholder, at kravet om mundbind også gælder børn under 12 år.

»Hos os gælder kravet om mundbind også for børn under 12 år. Når skoleklasser kommer hos os, er vi nødt til at bede dem om at tage mundbind på. Det gør vi, fordi vi gerne vil leve op til de krav, der er, men vi synes også, at man på en institution som vores skal kunne føle sig sikker. At vi måske går et skridt videre, end kravene er, er jo vores beslutning,« siger han og tilføjer:

»Han man en særlig lidelse, kan man undlade at tage mundbind på, men hvis man ikke selv ønsker at have det på, så afviser vi folk.«