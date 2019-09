Louise Jensen var 27 år gammel, da hendes liv ændrede sig brat.

Hun var gravid, da hun blev påkørt bagfra på en motorvejsafkørsel en frostkold januarmorgen i 2014.

»Det var spejlglat. Jeg drejer af og kan ikke se nogen bagved mig. Det næste, jeg husker, er, at der er lys i instrumentbrættet, og bilen holder stille,« fortæller Louise Jensen, der slet ikke kan huske de mellemliggende sekunder.

På skadestuen blev hun bedt om at tage hjem og hvile sig, fordi hun nok havde fået en hjernerystelse.

»I dag tænker jeg, at man burde have undersøgt mig bedre.«

For hvad Louise Jensen ikke vidste var, at det fik stor betydning for en mulig erstatning, at hun ikke med det samme tog til sin egen læge og blev grundigere undersøgt. For skal skaderne anerkendes af et forsikringsselskab, skal det kunne dokumenteres, at de er opstået senest 72 timer efter ulykken.

Cirka syv måneder efter ulykken fødte Louise Jensen sin anden datter. Senere opgav hun sine studier pga. voldsom hovedpine, hukommelsesbesvær, udstrålinger i armen og smerter i nakken, fortæller hun. Trods forløb på smerteklinik, hos neuropsykolog og hos fysioterapeut oplevede hun ikke, at hendes tilstand blev bedre.

I dag kan hun højst arbejde 14 timer om ugen og håber på at komme i flexjob.

Men her stopper Louise Jensens frustrationer ikke.

Da Lærerstandens Brandforsikring skulle vurdere, hvor store mén Louise Jensen havde efter ulykken, indgik en speciallægeerklæring fra en speciallæge, som Louise Jensen valgte gennem sin advokat, da forsikringsselskabet tilbød hende at vælge mellem tre speciallæger i neurokirugi.

»Jeg tænkte ikke, det var noget problem,« siger hun.

DR Kontant og A4Nu har beskrevet en række sager, hvor danskere kommer ud for alvorlige ulykker og kommer i klemme ved deres forsikringsselskab. De har oplevet at blive sendt til en bestemt speciallæge, som laver lægeerklæringer, som ifølge deres advokater gang på gang er faldet ud til selskabernes fordel.

»De er bemærkelsesværdigt ens, og jeg har endnu ikke set en eneste erklæring, hvor nogen har fået varige gener,« siger erstatningsadvokat Svend Aage Helsinghoff fra Advocare Advokater til DR. På den baggrund slipper forsikringsselskaberne for at betale store erstatningssummer, lyder kritikken.

Lærerstandens Brandforsikring har ikke været omfattet af den kritik eller været en del af de sager. Men Louise Jensen var til samme speciallæge, og da hun læste konklusionen i speciallægeerklæringen, begyndte hun at undre sig.

»Det går langsomt op for mig, at speciallægen konkluderer, at der ikke er årsagssammenhæng mellem mine gener og ulykken. Det forstår jeg ikke. Hun beskriver derimod, at det er noget, jeg bilder mig ind,« siger hun med henvisning til speciallægens samlede vurdering og tilføjelsen om, at det ikke kan udelukkes, at Louise Jensen befinder sig i en somatiseringstilstand – en betegnelse for patienter, der opfatter minimale gener som tegn på alvorlig sygdom i kroppen.

Lærerstandens Brandforsikring vurderede efterfølgende, at hun lider af 'lette, daglige nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning'. Men ikke at hun lider af såkaldte varige mén efter ulykken, der overstiger en mén-grad på fem procent (se faktaboks).

Varige mén Et varigt mén kan som udgangspunkt først fastsættes, når den helbredsmæssige tilstand er varig. Det betyder, at tilstanden ikke kan forventes bedret, hverken af sig selv eller ved behandling. Grænsen for at få udbetalt erstatning er en mén-grad på fem procent. Kilde: Sundhed.dk

»Jeg har aldrig haft noget psykisk eller fysisk før ulykken,« understreger Louise Jensen, som efterfølgende tilses af to andre speciallæger, som påpeger, at hun lider af piskesmæld, af følgerne efter en hjernerystelse samt hukommelsestab, og at tilstanden er stationær.

Man er velkommen til selv at vælge en speciallæge. Overvejede du at vælge en anden dengang?

»På ingen måde. Hvis jeg kigger tilbage, må jeg indrømme, at hvor har jeg været dum, at jeg ikke undersøgte mine rettigheder. At jeg ikke tænkte længere,« siger Louise Jensen.

For har man mistanke om fejlbehandling, er klagefristen to år. Og den overholdt Louise Jensen ikke.

Afviser at genoverveje Lærerstandens Brandforsikring vil ikke genoverveje afgørelsen i Louise Jensens sag: 'Sagen er i dag godt undersøgt og belyst gennem tre forskellige speciallæger, ligesom den to gange er behandlet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der begge gange har vurderet, at mén-graden ikke er 5 procent eller derover og dermed ikke udløser erstatning fra ulykkesforsikringen. På det grundlag giver det ikke anledning til at genoverveje afgørelsen,' oplyser Lærerstandens Brandforsikring i en mail til B.T.

»Det var i forvejen rigtig hårdt for mig at acceptere, at jeg i så ung en alder ikke kunne vende tilbage til studiet, og at jeg skulle kæmpe for at være mor. Jeg har ikke haft overskud til at tage kampen op,« siger Louise Jensen.

Trods Louise Jensens nye speciallægeerklæringer har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastholdt afgørelsen.

Lærerstandens Brandforsikring oplyser til B.T., at man er bekendt med, at der er indgivet en række klager mod den pågældende speciallæge til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Selskabet besluttede således før sommerferien indtil videre ikke at lade den pågældende speciallæge indgå som en af de tre valgmuligheder for speciallæger, der gives til medlemmerne.

Det er ikke lykkedes B.T. at komme i kontakt med den omtalte speciallæge.