I begyndelsen af 2018 måtte Louise Steffensen sælge sin bil.

Men det var ikke, fordi den var for dyr, eller hun ikke fik den brugt. Nej, den 31-årige kvinde kunne simpelthen ikke styre sit temperament, når hun sad bag rettet.

Faktisk var Louise decideret til fare for sig selv og mange andre, når hun satte sig ind i sin bil.

Hun led – og lider stadig – af såkaldt vejvrede, der med andre ord betyder, at Louise bliver helt enormt irriteret over andre bilisters kørsel og opførsel på de danske veje.

Som eksempelvis en mandag morgen for et par år siden.

»Jeg kørte rundt i en rundkørsel, og så er der så en mand, der kører ud foran mig, men han vælger at give mig fingeren, fordi jeg dytter. Og så går klappen ned for mig: Jeg skal have fat i ham,« fortæller Louise Steffensen til B.T.

Louise satte efter den mandlige bilist og når ham igen ved et sving.

»Jeg overhaler ham i en svingbane, kører ind foran ham og klodser håndbremsen. Så går jeg over til hans bil og sviner ham til foran konen, indtil han siger: 'Skal jeg komme ud og klappe dig en?'. Og det er jeg frisk på, så jeg hiver i håndtaget,« fortæller hun.

Heldigvis var håndtaget låst, og situationen endte ikke med en fysisk konfrontation.

Men Louise havde »været klar«.

»Det er de vildeste næsten. Om så det var en kvinde på 70 eller en rocker på 30 med tatoveringer i hele hovedet, så var jeg ligeglad,« fortæller hun.

Louise havde døjet med den voldsomme vrede i mange år, da hun i begyndelsen af 2018 havde en måned, der satte tankerne i gang hos hende.

»Jeg har været ved at skubbe flere af motorvejen, og her havde jeg så en måned, hvor det var sket tre gange, og alle gangene blev jeg ked af det bagefter, da det gik op for, hvad jeg havde gjort i mit vredesudbrud,« fortæller hun.

Louise kunne blive eddikesur over alt fra dårlig kørsel til fuckfingre, og når hun var i sin lille 'boble', kunne hun skrige ad folk, slå på folks ruder og altså prøve at køre dem ud i grøften.

B.T. skrev i tirsdags artiklen om 70-årige Hardy, der var blevet udsat for et knytnæveslag mod sin bilrude og forsøg på at blive kørt ud i grøften, og det var i den forbindelse, at Louise kommenterede Facebook-kommentarsporet til historien om pensionisten.

»Jeg kunne have fundet på det samme. Sagtens,« fortæller hun.

Noget måtte hun gøre, og det endte med, at den lille bil blev solgt.

Louise har en søn, og selvom hun aldrig er faret op med ham i bilen, så måtte hun også tænke på ham og muligheden for, at han en dag sad på passagersædet, når en anden bilist provokerede Louise.

Månederne gik uden en bil, men så stødte den 31-årige kvinde på et opslag på Facebook fra DR, der søgte deltagere til et program om vrede.

Hun kom gennem nåleøjet og blev en del af et Anger Management-kursus, der skulle hjælpe hende til at styre sin vejvrede.

Louise afsluttede kurset i slutningen af 2018, og i dag kan du igen se hende bag rattet i den nordjyske trafik.

Stigning i vejvrede Ukvemsord, hasarderede overhalinger og strakte langefingre er blevet hverdag på de danske landeveje. Flere trafikanter oplever både vrede og egoistisk adfærd – såkaldt road rage – når de færdes i trafikken i enten bil, på cykel eller til fods. Det viser en ny analyse fra GF Fonden foretaget af YouGov. Undersøgelserne viser blandt andet, at andelen af trafikanter, der inden for det seneste år har oplevet vejvrede, er steget fra 55 procent til 63 procent. Samtidig har godt hver 10. af de adspurgte trafikanter i 2019 været udsat for vejvrede én eller flere gange om måneden. Kilde: Ritzau

Men du får hende ikke at se foran din bil med en voldsom sviner.

»Jeg har fået nogle værktøjer, der gør, at jeg kan håndtere det. Så selvom jeg stadig kan mærke irritationen, så grinte jeg faktisk bare for nylig, da en mand stak mig fingeren,« fortæller hun.

Derfor anbefaler Louise også alle, der har vredesproblemer – især i trafikken – at prøve at søge hjælp.

»Det er jo endnu mere farligt for alle, når det foregår i trafikken,« siger hun.