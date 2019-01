Hver dag stikker Louise Glarrild Kjær Jensen små, hvide poser med pulveriseret tobak op under sin overlæbe.

På et tidspunkt var hun oppe på omkring 15 stykker snus i døgnet, men nu prøver at hun at skære ned, da det har ødelagt hendes tandkød.

»For et år siden var jeg til tandlægen, hvor de fortalte, at jeg havde fået parodontose på grund af snusen,« fortæller 23-årige Louise Glarrild Kjær Jensen til B.T.

Hun startede med at tage snus for to år siden, fordi hendes veninde gjorde det. Og så var det en måde at få nikotinrusen på, da hun ikke måtte ryge sine cigaretter, når hun var på arbejde.

Og hun er langt fra den eneste, der tilvælger snusen. Flere tandlæger oplever i stigende grad, at unge kommer ind på klinikkerne med snus-skader i munden.

Mærket, Louise Glarrild Kjær Jensen bruger, hedder Epok og er faktisk ulovligt at sælge i Danmark ligesom alt andet snus. Men hun får stadig let fat i det i småkiosker og på nettet.

Det “snus”, som folk kender fra blandt andet kæder som 7-Eleven, er nemlig ikke officielt klassificeret som snus, men som tyggetobak og er derfor lovligt.

Dog bruger Louise Glarrild Kjær Jensen altså det ulovlige snus, og for godt et år siden satte det sine første tydelige spor.

Loven - Snus og tyggetobak Ligesom i resten af EU, er det ikke tilladt at sælge snus i Danmark. Tyggetobak er undtaget for disse regler, og må fortsat sælges i Danmark, selv om det ligner snus. Sverige har som det eneste land i EU en undtagelse for snusforbuddet. Norge er ikke medlem af EU, og i Norge er det også tilladt at sælge snus. Snus og tyggetobak minder meget om hinanden. Nogle kalder derfor tyggetobak for pseudosnus. Tyggetobak er groftskåret og forarbejdet, så det kan tåle at blive tygget på, mens snus er pulveriseret tobak. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Tandlægen kunne nemlig fortælle hende, at hun havde fået parodontose på grund af hendes snusforbrug.

Parodontose er en betændelsestilstand i den knogle, som tandroden sidder fast i. Betændelsen fører til, at knoglen langsomt "ædes op", og man kan i værste fald ende med at tabe sine tænder.

»De gik ind og brugte en tang i mine tænder, hvor de fjernede tandsten, og hvad der ellers var,« fortæller den 23-årige pige, der bor i Køge.

Selvom det var noget af et indgreb, Louise Glarrild Kjær Jensen var udsat for hos tandlægen, fik det hende ikke til at stoppe. Tværtimod.

Selvom det gør ondt, er det er stadig rart, fordi det er en følelse, man lærer at holde af Louise Glarrild Kjær Jensen

»Efter tandlægebesøget prøvede jeg at skære ned, men det ene tog det andet, og til sidst var jeg oppe på at tage 10-15 stykker om dagen. Jeg brugte det, fordi jeg ville stoppe med at ryge, men jeg kunne mærke på mit tandkød, at det ikke var særlig rart, så nu prøver jeg med e-smøg i stedet for,« siger hun og fortæller, at hun i dag er nede på 2-3 stykker snus om dagen.

Især på grund af hendes tandkøds tilstand:

»Mit tandkød er blevet slidt. Jeg kan mærke, det ætser tandkødet, hver gang jeg lægger noget på. Det brænder helt vildt meget. Og det gør også ondt i tænderne.«

Men hvorfor bruger du det så stadig?

»Selvom det gør ondt, er det er stadig rart, fordi det er en følelse, man lærer at holde af.«

Ifølge Kræftens Bekæmpelse øger røgfri tobak risikoen for kræft i bugspytkirtlen, spiserøret og mundhulen - er det noget, der bekymrer dig?

»Nej, ikke rigtig. Men det er også fordi, jeg ikke har haft kræft tæt på. Jeg ved ikke, hvad det egentlig vil sige, for jeg har ikke haft nogen familie eller noget, der har haft det.«

I 2017 viste en undersøgelse om snus og skader i munden foretaget blandt 527 tandlæger af Tandlægeforeningen, at fire ud af ti tandlæger har patienter med skader, der er relateret til brug af snus, i mundhulen.

Derudover oplever knap hver tredje tandlæge, at der inden for de seneste to år er blevet flere teenagere eller unge voksne, der bruger snus.

