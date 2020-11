Bamser, bøger, smykker, Playstation-spil, gavekort, hår-elastikker og neglelak.

Det kunne Louise Baltzarsen Herreholm overraskende finde på sin trappesten, der var spækket med netop disse ting. De mange ting overvældede hende, for hun havde ikke regnet med at modtage så mange ting.

Det var en glæde hun næsten ikke kunne rumme, da hun skulle bruge tingene til sin pakkekalender-ordning, som skal hjælpe udsatte familier til jul.

»Jeg synes alle børn har ret til en god jul. Der er familier, der desværre ikke har de helt store muligheder, og derfor vil jeg bare gerne hjælpe, hvor jeg kan. Tak til alle dem som har hjulpet,« fortæller Louise Baltzarsen Herreholm, som til dagligt er pædagog.

Louise fik en lysende idé om at hjælpe de trængende familier, og derfor startede hun med at finde legetøj og ting i eget hjem, som kunne bruges.

»Vi har gjort det i en længere periode nu. Jeg spurgte min søn, om han ikke havde noget legetøj, han ikke brugte mere, som vi kunne give videre. Her fandt han nok legetøj til, at fem drenge kunne modtage en pakkekalender. Derfra havde jeg haft en forhåbning om at kunne hjælpe 36 børn i alderen fra 0 til 18 år,« fortæller den 33-årige initiativtager til B.T.

»Jeg lavede et opslag i en Facebook-gruppe med folk fra Amager. Der gik det bare en vej, og jeg modtog masser af hjælp fra andre seje folk fra Amager.«

Det hele endte med at overstige Louise Baltzarsen Herreholms forventninger.

For målet var nok gaver til 36 pakkekalendere – nu står 88 børn til at modtage en pakkekalender. Det er 2.112 gaver fordelt i de 88 pakkekaldenere og derudover 30 julegaver til forældre, der står og mangler gaver til deres børn.

Det er ikke første gang, at Louise har samlet ind til gode formål og hun står også for en masse andre initiativer. PRIVATFOTO.

Det er dog ikke første gang Louise Baltzarsen Herreholm har lavet indsamlinger.

»Under corona havde jeg kontakt med en sygeplejerske, der manglede værnemidler på et hospital i Glostrup. Jeg printede sedler ud og lagde dem i folks postkasser. Jeg lavede også et opslag på Facebook, hvor folk kunne give aflagte fyrværkeri-briller væk til formålet. Vi endte med at kunne give 7.000 værnemidler til hospitalet.«

Louise Baltzarsen Herreholm understreger dog, at gave-indsamlingen er slut for i år, og hun kommer ikke til at samle flere gaver ind.

Derudover har hun sat et nyt projekt i gang, som er et samarbejde med Sundby Boldklub om at lave et aktivitetstilbud, der skal ramme børn og unge i samme målgruppe.