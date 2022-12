Lyt til artiklen

Det er formentligt de færreste, der klapper i hænderne, når man efter en lang arbejdsdag skal stå i kø i supermarkedet.

Netop det kunne Louise Sandø Lund for alvor sande, da hun for nylig stod i kø i sin lokale Kvickly i Hvidovre. Midt i det travle eftermiddagsryk skulle kassen ved siden af nemlig lukke. Noget, der skabte stor frustration hos kunderne.

»Der var faktisk en af kunderne, der blev ubehagelig og begyndte at halvråbe og sige: 'Man kan sgu da ikke lukke en kasse nu, midt i den allertravleste tid. Vi vil da allesammen gerne hjem',« fortæller hun til B.T.

Men ekspedienten blev ved med at tage imod kunder på trods af, at skiltet med 'lukket' var på båndet – lige indtil en kollega brød ind og beordrede: »Nej, nu lukker du ned og går hjem!«

»Der faldt tiøren bare for mig. Hun har jo haft en lige så lang dag som alle os andre, og vil lige så gerne hjem,« fortæller Louise Sandø Lund, der endte med at blive fyldt op af dårlig samvittighed i køen ved siden af.

Selv havde hun nemlig også – småirriteret – tænkt sit. At det da var underligt at lukke en kasse, når der var allermest travlt.

»Jeg stod og reflekterede lidt over situationen, og hvordan alle var i køen, indtil det så blev min tur,« forklarer hun og tilføjer:

»Så fulgte jeg bare min mavefornemmelse og sagde 'I gør det altså godt'.«

Louise Sandø Lund valgte også at sende et par rosende ord forbi ekspedienten ved siden af, der var blevet overfuset af utilfredse kunder.

»Det betyder mere, end du aner,« lød svaret fra ekspedienten, mens glæden lyste ud af hende.

Da hun – langt om længe – kom hjem strøg Louise Sandø Lund til tasterne i den lokale Facebook-gruppe, hvor hun forfattede, hvad hun selv kalder 'en lille juleopsang'.

»Grunden til, at jeg havde et behov for at 'sige det til Hvidovre', er, at det fik mig til at tænke på en lidt større tendens: At mange kan have en tilbøjelighed til at snakke lidt hårdt og vrisse af ekspedienter,« fortæller hun og fortsætter:

»Hvis jeg med min historie kan bidrage til, at ekspedienterne får nogle bedre forhold, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne det.«