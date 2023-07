Hun går ind i soveværelset, og tror, han er væk. Men så kigger hun ned på gulvet ved siden af sengen. Der ligger han.

4. November 2022 skulle vise sig at være en skæbnesvanger dag for Louise Munch fra Nørager i Rebild Kommune, da hun fandt sin eksmand, som havde taget sit eget liv.

»At se et menneske, man har haft et forhold til de sidste 15 år, som har skudt sig selv, er nok det voldsomste, man kan forestille sig,« fortæller hun i et længere interview, som du kan se i videoen ovenfor.

Efter politiet havde været på stedet, tog Louise Munch hjem til hendes og eksmandens tre fælles børn for at overlevere det afskedsbrev, som eksmanden havde skrevet til dem.

Louise Munch (th.) og hendes datter måtte selv søge hjælp midt i sorgen. Vis mere Louise Munch (th.) og hendes datter måtte selv søge hjælp midt i sorgen.

I dag ser Louise Munch chokeret tilbage på forløbet, da hun følte, at hun ikke både kunne varetage sin egen sorg, samtidig med hun skulle være forælder.

»Da vi tager derfra (eksmandens hus, red.), er jeg helt sikker på, at der må være nogen, der ringer til os og siger: ‘I har brug for hjælp’. Men det sker ikke,« fortæller hun.

Louise Munch fik først hjælp, da hun samlede kræfter til selv at tage kontakt en sagsbehandler i kommunen, og 14 dage efter begravelsen fik de samtaler i Familiehuset.

LIVSLINIEN

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.



B.T. har været i kontakt med Nordjyllands Politi og Rebild Kommune. De ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag af hensyn til tavshedspligt, men henviser til deres generelle procedurer ved selvmord.

Rebild Kommune oplyser i en mail, at politiet sender en social rapport til kommunen, hvis børnene i familien er under 18 år. Herefter håndteres sagen på samme måde som en underretning, hvor myndighederne efterfølgende tager kontakt til familien.

Hjælp til efterladte Hvis du har mistet en nærtstående ved selvmord anbefaler Center for Selvmordsforskning, at du gør følgende: Gå til din læge

Henvend dig i Socialforvaltningen

Søg hjælp hos en psykolog

Opsøg en præst Læs mere her.

Hos Politiet indleder man en efterforskning og henviser familien til egen læge:

»For så vidt angår politiets dialog og vejledning af de nærmeste pårørende i forbindelse med dødsfald som følge af selvmord, gør politiet generelt det, at vi henviser til egen læge med henblik på en henvisning til psykologbistand,« udtaler politikommissær Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi.

Du kan se Louises beretning i videointerviewet ovenfor.