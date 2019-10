»De har mistet mig som kunde. Det gider jeg simpelthen ikke.«

Så kontant er beskeden fra 34-årige Louise Arnholtz, efter hun mandag fik sig lidt af en overraskelse. Hun skulle forny sit månedlige periodekort, der giver hende mulighed for at rejse med bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

Vel at mærke ikke en behagelig overraskelse.

For da hun kom til betalingsdelen, fremgik det, at det koster 80 kroner ekstra, hvis hun fremover også ønsker at benytte sig af metroen.

»Jeg blev så vred, da jeg så det. Jeg tænkte: 'Det kan de glemme alt om.' Jeg synes, det er åndssvage penge. Vi giver i forvejen rigtig mange penge for at få lov til at køre og pendle med offentlig transport. At vi så skal give 80 kroner ekstra for at få lov til at køre i deres nye millionsatsning, det gider jeg ikke,« forklarer Louise Arnholtz.

Søndag slog dørene på de første metrotog på Cityringen op for borgere og gæster i hovedstadsområdet.

Åbningen af den nye Cityring har ført til, at man skal betale et såkaldt kvalitetstillæg for at benytte sig af metroen - som skal være med til at finansiere byggeriet af den nye linje.

Bruger du - som Louise Arnholtz - et periodekort, så koster det 80 kroner ekstra pr. måned, hvis du også vil køre med i metroen.

Hvis du benytter dig af et almindeligt rejsekort, koster det 1,60 kroner ekstra pr. rejse med metroen.

Så hvor man tidligere kun skulle betale én pris for at benytte sig af tog, bus og metro, skal man nu betale forskellige priser - alt efter om man vælger at køre med metro eller ej.

Til B.T. fortæller Louise Arnholtz, der til daglig er IT-medarbejder i det offentlige, at hun normalt tager toget fra Avedøre St. og ind til København for at komme på arbejde.

Metroen har hun brugt, når hun skulle besøge sin kæreste eller tage rundt inde i byen.

Men det er slut nu.

»Jeg vil ikke bruge metroen fremover. Der vil jeg forsøge at finde andre transportmuligheder for at komme rundt. Jeg kan sikkert godt finde en bus - eller også må jeg gå,« siger hun.

Hun forklarer, at hun havde hørt, at der ville komme en prisændring på metroen - men hun havde ikke troet, at det var gældende for både de 'gamle' metrolinjer og for den nye Cityring.

»Jeg kan ikke forstå, at det skal være generelt på hele metrolinjen, at det skal koste ekstra. Hvorfor er det ikke bare på den nye ring? Før kunne man jo godt bruge de gamle metroruter uden at betale ekstra for det,« siger Louise Arnholtz.

Til B.T. fortæller politisk medarbejder i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, Rasmus Markussen, at han også synes, at tillæg 'er en dårlig idé og en mærkelig konstruktion'.

Det skyldes ikke mindst, at pendlere normalt kan rejse frit i alle de zoner, de har betalt for. Det vil altså ikke længere være tilfældet, hvis man ikke er klart til at betale de ekstra 80 kroner månedligt.

»Jeg kan godt forstå, at mange passagerer er frustreret over det. Mange pendlere oplever nu at få et dårligere produkt til samme pris,« siger han.

»Generelt synes vi, at tillægget er et tilbageslag, fordi det gør billetsystemet mere kompliceret. Nu skal man på forhånd tænke, når man fornyer sit periodekort, om man måske skal bruge metroen eller ej, og det går imod alt det arbejde, der er sket gennem mange år,« tilføjer han med henvisning til, at man længe har arbejdet på et system, hvor man skal passager ikke skal tænke over, hvilket transportmiddel eller transportselskab man rejser med.

Afdelingschef i Metroselskabet, Jesper Overgaard, forklarer, at tilægget er den del af den lovbestemte finansiering af Cityringen.

»Tillægget udgør en væsentlig del af finansieringen af Cityringen, og vi har tilstræbt at implementere tillægget, så passagererne kan fortsætte deres transportmønstre helt som før den 30. september.«

Han fortsætter:

»Vi kan godt forstå, at nogle kunder er irriterede over tillægget. Metroselskabet har ikke mulighed for at fjerne tillægget – vi følger loven om Cityringen. Det er vigtigt at præcisere, at der er tale om en fordyrelse på 1,60 kroner i myldretiden, 1,28 kroner uden for myldretiden. Maksimalt 80 kroner om måneden. Det er de beløb, vi taler om.«

Hvorfor er det både Cityringen og de 'gamle' metrolinjer, der koster ekstra?

»Dels er det uhyre bøvlet rent systemmæssigt at splitte metrolinjerne op, dels står der i loven om Cityringen, at metropassagererne skal betale cirka 1 krone mere pr. tur efter Cityringens åbning. Det er ikke specificeret til linje M3,« siger Jesper Overgaard.