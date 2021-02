En mand i 80erne fra Aabenraa Kommune fik sig noget af en overraskelse i sidste uge, da han blev vinderen af en gevinst på 1.600.000 skattefri kroner.

»Jeg havde faktisk helt glemt, at jeg havde købt loddet og kunne mærke det i baglommen, da jeg forleden skulle ud ad døren. Så jeg lagde det fra mig på skrivebordet. Da jeg kom hjem, tænkte jeg, at jeg da hellere måtte få skrabet det, selvom det egentlig var blevet lidt sent, og jeg var træt efter en lang dag,« fortæller den nybagte millionær til Danske Spil.

Den heldige vinder er en 80-årig mand fra Aabenraa Kommune. Han havde købt Quick-loddet Guldbaren, hvor han havde tre ens felter med 40.000 kroner, som man får udbetalt over 40 måneder. Det vil sige en gevinst på 1.600.000 skattefri kroner.

Ifølge den 80-årige kan synet godt drille i ny og næ. og af den grund troede han ikke sine egne øjne, da han så de tre ens felter.

Derfor måtte han lige dobbelttjekke loddet om natten.

»Jeg stod op igen kl. 03.00, for lige at gå ind og se, om loddet stadig lå der. Jeg var sikker på, at det var noget, jeg havde drømt,« fortæller han til Danske Spil.

I pressemeddelelsen fortæller Lotto-vinderen, at han har levet et festligt liv, og er klar på at tage hul på et nyt kapitel med en masse penge på kontoen:

»Det gælder om at passe på sig selv, så jeg får så meget som muligt ud af livet. Jeg tror, jeg skal have mig en ny brugt bil, og når corona er ovre, så vil jeg invitere hele familien på en bid mad et lækkert sted. Derudover skal jeg nok have mig nogle nye højttalere, høretelefoner og en tablet, da det er lidt svært for mig at se mails og så videre på telefonen,« fortæller han.