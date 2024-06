For anden gang på blot to år har en lottospiller i Danmark vundet mere end 750 millioner kroner.

For kun anden gang i historien har en person i Danmark vundet den maksimale Eurojackpot-pulje på over 750 millioner kroner.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Tirsdagens trækning er desuden danmarkshistoriens største gevinst med et vinderbeløb på hele 760.818.030 kroner.

Ud over den enorme Eurojackpot-gevinst er også to andenpræmier på lige over 50 millioner kroner havnet på lottohænder i Danmark tirsdag, oplyser Danske Spil.

Det er blot niende gang, at en person i Danmark har vundet over 100 millioner kroner i Eurojackpot.

Første gang, at en person i Danmark vandt den maksimale Eurojackpot-pulje, var i sommeren 2022.

Dengang lød beløbet på 759.318.630 kroner på en kupon, der blev vundet i vestjyske Blåvand.

Danske Spil kan ikke endnu ikke oplyse, præcist hvor i landet den nye mangemillionær er fundet.

Hos spiludbyderen er man i mindre ekstase over tirsdagens millionregn.

- Der skal lyde et stort tillykke herfra, og vi glæder os til at tale med vinderen, siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, i meddelelsen.

- Det er en kæmpe festdag her hos os, lige som jeg går ud fra, at det er hos vinderen. Det er helt vildt, at en dansker for anden gang har vundet mere end 750 millioner kroner, og at vi endnu en gang her i Danmark har snuppet den helt store gevinst, siger hun.

Danske Spil mangler endnu at komme i kontakt med tirsdagens vinder, men når det sker, kræver det et helt særligt arbejde.

- Som alle vores store vindere vil også denne vinder blive tilbudt særlig rådgivning, som skal sikre en god start på den nye tilværelse som mangemillionær, siger direktøren.

- Det kan være en stor omvæltning at vinde så mange penge, og vi ønsker hos Danske Spil at hjælpe nye millionærer godt på vej, lyder det.

Eurojackpot er det store, europæiske lotteri, hvor deltagere fra 17 lande ud over Danmark siden 2012 har kunnet vinde de allerstørste præmier. Der er trækninger hver tirsdag og fredag.

/ritzau/