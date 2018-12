Danske Spil efterlyser to nyudklækkede millionærer, som stadig går uvidende rundt, efter weekendens Lotto-tal blev trukket.

»Der er ikke nogen, som har meldt sig endnu. Nogle gange går der et par dage, men der kan også gå flere uger, fordi nogen spiller på fem-ugers kupon, hvor de ikke tjekker deres lotto-tal, før de igen fornyer kuponen,« forklarer Camilla Cornelius fra Danske Spil.

De to Lotto-spillere har ikke vundet førstepræmien, som i stedet er steget til 15 mio. kroner, og de fangede heller ikke Jokeren, der på onsdag derfor bliver på 2. mio. kroner. Faktisk var der nul rigtige på de to kuponer, som er blevet købt i Føtex Svendborg og Q8 Hillerød.

Alligevel er der to vinderkuponer, da begge Lotto-spillere er blevet millionærer gennem millionærgarantien.

I den ekstra lodtrækning, som hedder millionærgarantien, bliver der fundet to vindere af én million blandt alle spillede rækker.

Hvor de fleste formodentlig tjekker deres Lotto-tal i det øjeblik, de er blevet trukket, går andre lykkeligt uvidende rundt med vinderkuponen i lommen.

Selvom de Lotto-spillere fra Svendborg og Hillerød ikke har hentet deres én million kroner, har de stadig god tid til at indløse gevinsten.

Danske Spil oplyser, at Lotto-vindere har et år til at indløse deres kupon.

Lørdagens Lotto-tal

Lotto-tal: 4, 7, 24, 25, 29, 31, 33

Tillægstal: 19

Joker-tal: 1, 3, 0, 3, 0, 2, 9.