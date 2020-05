I onsdags kunne et ældre ægtepar fra Københavns Kommune fejre, at de med en gevinst på 97 millioner kroner fremover kan kalde sig vinderne af Danmarkshistoriens hidtil 8. største gevinst.

Og nu kan deres venner og familie så også få armene godt op over hovedet i en sand sejrsrus.

Danske Spil har nemlig talt med den kvindelige vinder, der er i 60'erne, som fortæller, at hun og manden vil dele pengene ud til familie og venner.

»Min mand og jeg har altid leget med tanken om, hvordan vi ville fordele pengene, når vi vandt. Ikke hvis, men når. Så vi har lavet små lister over dem af vores familier og venner, der enten skulle have en bil eller en økonomisk håndsrækning,« siger den nyslåede mangemillionær og fortsætter:

»Nu skal vi lige have revideret listen, og det kan godt være at bilen bliver lidt mere fancy, og at der kommer et par nuller mere bagpå pengebeløbet. Det er så hyggeligt at gå og tale om, hvordan vi skal overdrage penge og gaver.«

Parret har under coronakrisen ikke set hverken familie eller venner, så nogle af pengene skal bruges på en kæmpe gensynsfest, fortæller vinderen. Derudover vil parret også ud at rejse med børn og børnebørn, når det kan lade sig gøre.

»De penge skal bare sørge for, at alle har det godt, og at vi får en masse store oplevelser sammen,« siger hun.

De 97 millioner kroner blev vundet i onsdagens Vikinglotto. Ægteparret har spillet forskellige former for Lotto i adskillige år, men havde ikke umiddelbart forestillet sig, at de bliver vinderne af den 8. største lottogevinst i Danmarkshistorien.

Noget, de først fandt ud af dagen efter trækningen, da kvindens mand tjekkede vindertallene, mens hun var på arbejde.

Da hun kom hjem, stod hoveddøren åben, og hendes første indskydelse var, om der havde været indbrud i hjemmet, eller om der var sket manden noget, mens hun havde været væk.

»Jeg gik indenfor med hjertet oppe i halsen, men jeg kom bare ind til en meget glad mand, der forklarede, at han havde været ude ved døren for at holde øje med, hvornår jeg kom hjem. Han sagde, at jeg skulle sætte mig ned, og så sagde han tillykke. Jeg fattede absolut intet, men spurgte, om jeg skulle være bedstemor, hvilket jo også ville være dejligt,« siger hun til Danske Spil med glæde i stemmen.

Det var dog en helt anden slags nyhed, manden kunne komme med. Nemlig, at de havde ramt den helt rigtige kombination af tal, og at deres Vikinglotto kupon derfor var lige præcis 97.333.794 kroner værd.