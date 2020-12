En mand i 50'erne fik en ekstra – og uventet – julegave i år i form af en større Lotto-gevinst, hvilket særligt hans søn får glæde af.

Gevinsten på de tre millioner kroner kommer blandt andet til at udmønte sig i en lejlighed til vinderens 20-årige søn.

Det fortæller Lotto-vinderen, hvis identitet er anonym, i en pressemeddelelse udsendt af Danske Spil.

»Min søn har passeret de 20 år, og han bor stadig hjemme. Han elsker sin mors mad, og han hjælper da også en lille smule til herhjemme. Men alligevel.«

»Han bør kunne stå på egne ben nu. Han har et godt arbejde, så jeg har flere gange joket med, at hvis jeg vandt i Lotto, så ville jeg købe en lejlighed til ham – så jeg kunne slippe af med ham,« lyder det fra den nybagte millionær med et grin.

Han forventer dog ikke, at sønnen fordufter helt på hjemmefronten.

»Han har sagt, at han holder sig i nærheden, så han altid lige kan kigge forbi – og se, hvad aftensmaden byder på. Haha. Men det er da et skridt på vejen, at han i det mindste kommer til at bo for sig selv.«

Sønnens lejlighed kommer dog ikke til at trække tænder ud af hele gevinsten.

Størstedelen skal nemlig bruges på fremtiden, når coronaen forhåbentlig har en mindre rolle i samfundet, end tilfældet er for tiden.

»Det er klart, at jeg glæder mig til, at vi får en mere normal hverdag igen og kan gøre, som vi plejer. Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg vil bruge de fleste af de penge, der er tilbage på at rejse.«