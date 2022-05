Lyt til artiklen

At vinde i Lotto lyder næsten for godt til at være sandt.

Den indstilling havde en mand fra Sjælland formentlig, da han mandag blev Lotto-millionær.

I hvert fald læste vinderen forkert på sin telefon, da han skrabede et 30 års Jubilæums skrabelod på Lotto-appen.

»Jeg vidste slet ikke, jeg havde vundet. Jeg vandt, hvad jeg troede var 30 kroner. Så spillede jeg en gang til og på den vandt jeg ikke noget, og så lukkede jeg bare spillet ned.«

Sådan lyder ordene ifølge Danske Spil fra den glade vinder, der har valgt at være anonym.

Han tænkte ikke mere over gevinsten, før han blev ringet op af Danske Spils kundeservice, som kunne give ham en besked, som de fleste kun kan drømme om at få.

»Jeg troede simpelthen, jeg havde vundet 30 kroner, men det var så tre millioner,« lyder det fra vinderen, der vil modtage de tre millioner kroner over 100 måneder.

Manden har sammen med sin kone brugt nogle dage på at sluge nyheden og er nu kommet frem til, hvad pengene skal bruges på.

»Vi har taget et forskudslån i banken, så nu skal vi ud at sejle. Og så ønsker min kone sig et nyt ur, og det gør jeg også. Måske lidt nyt tøj i garderoberne også.«

Alle pengene skal dog ikke gå til dem selv, men også deles med resten af familien.