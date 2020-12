En meget usædvanlig række af tal har vist sig i det sydafrikanske Lotto-spil 'Powerball'. En så usædvanligt et af slagsen, at borgere beskylder tallene for at være falske.

De fik folk til tasterne på sociale medier, hvor der blandt andet blev skrevet, at det på ingen mulig måde kan være et tilfælde.

De magiske tal hedder i denne omgang: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Netop de tal, har hele 20 mennesker gættet på, ifølge organisationen bag det sydafrikanske Lotto-spil, og det gør ikke mistanken om snyd mindre. Det skriver BBC.

Men ifølge organisationen bag det sydafrikanske Lotto-spil, så bliver der ofte spillet på netop denne usædvanlige talrække, og tallene trækkes tilfældigt.

De udvælges nemlig på den måde, at fem bolde trækkes tilfældigt ud af et boldsæt på 50, og så trækkes en ekstra sjette bold ud af et boldsæt på 20. Derudover blev lodtrækkeriet af boldene også vist på live-tv.

På trods af det, slipper organisationen dog ikke for en undersøgelse af, om der er snyd involveret.

Det er nemlig ikke et lille beløb, der er tale om. De 20 vindere har vundet hele 5,7 millioner sydafrikanske Rand hver. Det svarer til 2.28 millioner danske kroner.

Ud over det har 79 andre Lotto-spillere vundet 2522 kroner for at have gættet dele af talrækken korrekt.