Alt godt kommer til den, som venter, siger man.

Om talemåden også passer til Lotto, er nok tvivlsomt.

Men ikke desto mindre var det netop ihærdighed (en masse held) og 30 års fast lotto-spilleri, der gjorde udfaldet for en mand i 60'erne fra Odense.

For et par uger siden fik manden en mail fra Danske Spil om, at han havde vundet ikke én, men to gange på den samme lottokupon.

Først stod der:

'Tillykke, du har vundet 50 kroner.' Lige nedenunder fulgte: 'Tillykke, du har vundet 1.000.050 kr.'

'Jeg var nærmest ved at tabe telefonen. Der var jo ufatteligt mange tal – og virkelig mange nuller. Jeg troede ikke mine egne øjne. Jeg måtte straks ind og se på mit Plus-abonnement, om det mon kunne være rigtigt. Og det var det jo. Men jeg måtte lige tælle nullerne efter et par gange, før jeg forstod, at jeg altså var blevet millionær,' fortæller manden i en pressemeddelelse.

De 50 kroner, manden vandt, var på hans abonnementsordning, imens gevinsten med et-tallet og de seks nuller stammede fra Millionærgarantien, som trækkes hver uge blandt alle, der har spillet.

Mandens kupon, som har fulgt ham i tre årtier, er sammensat af familiefødselsdage, bryllupsdag og andre personlige lykketal.

Falder på et tørt sted

Ifølge pressemeddelelsen har familien aldrig kastet om sig med penge.

Derfor har der da også været bekymringer i forhold til at få det hele til at gå op, når pensionen nærmede sig.

'Det er da klart, at det er noget, vi har talt meget om. Min kone har ikke arbejdet i en del år, så hvis jeg også gik på efterløn, skulle vi virkelig overveje, hvordan vores liv kom til at forme sig. Det behøver vi ikke tænke på nu. Nu kan vi betale alle vores lån ud og samtidig investere pengene, så de forhåbentlig strækker sig længere,' lyder det.

De nybagte millionærer har valgt at holde deres nye status hemmelig for både venner og familie.

'Man er selvfølgelig i tvivl, for man vil jo også gerne dele så glædelige nyheder med dem, man elsker. Og det kan da også være, at vi med tiden fortæller det. Men vi talte med vores bankmand, der sagde, at vi nok skulle tænke på os selv i denne situation. Og hvis der er noget tilbage, så arver de det jo.'