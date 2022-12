Lyt til artiklen

Sol, måne og stjerner stod alle perfekt, da en lotto-spiller var i kiosken for at få sine penge.

Han regnede med en gevinst på 376 kroner, men han kunne ikke få sine penge udbetalt. Og i det øjeblik kunne man forestille sig, at han fik dollartegn i øjnene, for hvis man vinder den store gevinst, kan man ikke få pengene udbetalt.

Lotto-spilleren fik derfor travlt med at komme hjem.

»Jeg vidste det ikke, men jeg havde et håb om, at det måske var fordi, der var en million på kuponen. Håbet har man jo altid, det er jo derfor man spiller. Man tænker, at det måske kan lykkes for en engang,« lyder det i en pressemeddelse fra Danske Spil.

Ganske som antaget havde manden vundet en million kroner.

Og der er en klar plan for pengene.

»Det er ikke penge, der skal blive stående i 100 år. Jeg vil bruge dem alle på ting og oplevelser og på at forsøde hverdagen, og når det så på et eller andet tidspunkt er slut, så har jeg alle minderne tilbage, og dem er der ingen, der kan tage fra mig,« siger han i pressemeddelelsen.

Helt konkret er der planlagt store julegaver og måske en opgradering af bilen.