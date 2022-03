»Jeg er faktisk lidt nervøs for søndagen,« siger Per Posborg, der er en af arrangørerne bag indsamlingen.

Det er søndag 6. marts, som Per Posborg er en anelse nervøs over.

Han har været med til at arrangere den indsamling, som kommer til at finde sted i forbindelse med loppemarkedet i Storms Pakhus.

»Jeg gør det her, fordi det berører mig. Børnefamilier flygter. Mændene bliver tilbage,« siger Per Posborg og fortsætter:

»Så jeg tænker, at med den mulighed, vi har, der har vi overskud til at give noget til Ukraine.«

Indsamlingen er lavet i et samarbejde med den ukrainske ambassade i Danmark.

Derfor vil alt fra indsamlingen gå direkte ind over grænsen til Ukraine og ende i hænderne hos krigens ofre, der stadig bor i landet.

»Det er et samarbejde med den ukrainske ambassadør, der sidder i København, der har kontaktet 3F,« siger Per Posborg og fortsætter:

»Jeg er bange for, at alle de her indsamlinger kommer til at ende i en rodebunke ved grænsen. Derfor er det her anderledes, da det kommer ind i selve Ukraine på grund af samarbejdet med ambassaden.«

Hvis man vil bidrage til indsamlingen, kan man indlevere tøj, fodtøj, soveposer, liggeunderlag, tæpper, personlig pleje, legetøj og powerbanks.

»Vi har jo fire mand, som står en time ad gangen og bare tager imod. Så ryger det i en anden container. Om mandagen kommer 3F og henter det.«

Indsamlingen kommer til at foregå fra klokken 11 til klokken 16.