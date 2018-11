Fitness-kæden Loop hæver priserne fra 1. december. Det oplyser firmaets administrerende direktør til JP Finans.

Regningen for at pumpe jern og køre motionscykel i Loop bliver fremover tungere at løfte.

Fra 1. december bliver almindelige kunder ramt af en prisstigning på 10 procent, svarende til 240 kroner om året.

For kunder der er medlem af Diabetesforeningen og Ældresagen vil priststigningen kun være på 6 procent.

»Vi er bare nødt til at sige, at huslejen i vores centre stiger typisk 2-3 pct. hvert år. Det samme gør vores forsikringer. Kaffen, og hvad vi nu ellers har i vores centre, bliver dyrere, og på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at følge med de løbende prisstigninger,« siger Brian Schneider, adm. direktør i Loop-kæden til JP Finans.

Loop er med sine 100.000 det ene af tre førende fitness-kæder i Danmark. De andre to er Fitnessworld og Fitness.dk. Med op mod en halv million kunder er Fitnessworld klart den største spiller på markedet.

Priststigningen i Loop vil ifølge JP Finans betyde, at fitnesskæden med de knap 90 centre øger de samlede årlige indtægter på 12-24 mio. kr.