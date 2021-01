Bedst som alle landets statsansatte var varslet 0,25 procent ned i løn pr. første februar, bliver lønnedgangen nu sat på standby.

Det viser sig nemlig nu, at der er fejl i det datagrundlag, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har lagt til grund for beregningerne, skriver Fagbladet 3F.

Derfor skal der gang i regnemaskinerne igen. Og imens det foregår, sættes den varslede lønnedgang for de 180.000 statsansatte i bero.

- Det er lidt noget rod, men lad os håbe, at de nye beregninger betyder, at de statsansatte kommer til at opleve en mindre lønnedgang end dén, der oprindeligt var lagt op til, siger forhandlingssekretær i 3F, Hanne Gram. Hun sidder også i CFU’s Forhandlingsudvalg.

CFU er de statsansattes sammenslutning, der forhandler overenskomster og aftaler.

Det var 6. januar, at CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som forhandler overenskomster på statens vegne, meldte ud, at der 1. februar var økonomisk smæk til alle ansatte i staten i form af en lønnedgang på 0,25 procent.

Den uheldige lønnedgang skyldtes, at de privatansatte er steget væsentligt mindre i løn end forventet – alene på grund af coronapandemiens negative effekt på økonomien.

Og at de privatansattes løn konkret spiller ind på de statsansattes løn, skyldes den såkaldte reguleringsordning.

Så lønnen ændres altså ikke pr. 1. februar, som der var lagt op til, men først når den korrekte regulering kendes.