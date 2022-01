Det er mere end syv år siden, Lone Weiling gennemlevede sit livs mareridt, da hendes mand forsvandt sporløst efter en julefrokost i Aarhus.

Syv uger senere blev han fundet død. Druknet i Aarhus Havn.

Siden har Lone Weiling kæmpet for, at Aarhus Havn skulle blive mere sikkert. Men tilsyneladende uden effekt.

17. januar 2022 blev 29-årige Peter Burns fundet druknet i Aarhus Havn efter seks ugers intens søgning.

Den dag var det præcis syv år siden, Lone Weilings mand blev fundet på næsten samme sted i vandet. Hun kan ikke forstå, det kan blive ved med at ske.

»Politikerne lover på skift, hver gang nogen dør, at noget bliver gjort, men det bliver ved ordene. Det er mig en gåde, at så mange skal dø på så meningsløs en måde,« siger Lone Weiling til B.T. og uddyber:

»Vi ledte i syv uger. Som pårørende er det en hån og dybt frustrerende.«

Lone Weilings mand efterlod sig også deres fælles søn på seks år. Fra den ene dag til den anden var deres familieliv ændret for evigt. Men det er ikke kun tabet, der smerter Lone Weiling.

»Det værste, ud over at miste, er politikernes ligegyldighed – som om de liv ikke betyder noget. Havde det været en vejstrækning, hvor der skete mange ulykker, var der for længst gjort noget,« siger hun.

Lone Weiling står ikke alene som efterladt pårørende til en drukneulykke ved Aarhus Havn. Hvert eneste år dør aarhusianere i havnen.

I 2017 så Lars Henrik Langkjær Hansen sin søn Nick Lankjær Hansen for sidste gang.

Han havde fejret en afleveret eksamen på Aarhus Universitet med sine venner, da han forsvandt. I tre måneder ledte forældrene efter ham. Han blev senere fundet død i Aarhus Havn.

»Jeg vil ikke ønske for nogen forældre at stå i den situation, jeg har stået i. Det er det mest forfærdelige, der er sket i mit liv,« siger Lars Henrik Langkjær Hansen til B.T. og tilføjer:

»Man sidder bare med en følelse med, at hvis en politiker selv oplevede det tab, så skete der nok noget.«

Lars Henrik Langkjær Hansen og sønnen Nick Langkjær Hansen, inden sønnen døde i 2017. Af hensyn til anonymitet er personen i midten sløret.

Også han er undrende over for, hvordan en ung mand endnu en gang kan være faldet i vandet.

»Det er så forfærdeligt, at det kan ske igen, fordi den sikring af havnen ikke er blevet bedre. Jeg har kommet med så mange forslag til, hvordan de kan forbedre det, men enten siger de, det er for dyrt, eller også er det ‘grimt’. Det er åbenbart vigtigere, at det er pænt, end at der ikke er nogen, der dør,« siger Lars Henrik Langkjær Hansen.

Både Lone Weiling og Lars Henrik Langkjær Hansen efterspørger hegn, mere lys og flere kameraer.

Aarhus Kommune har nemlig opsat termiske varmekameraer, der burde registrere, hvis nogen falder ind. Men de er ikke over alt, og de forhindrer ikke nogen i at falde i vandet.

»Det er en helt igennem ulykkelig og tragisk sag, når en borger mister livet under sådan nogle omstændigheder. Det tager vi bestemt meget alvorligt,« siger Steen Stavnsbo (C), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, og tilføjer:

»Jeg har sat en evaluering i gang, hvor der skal ses på, hvad vi kan gøre. Det bliver nok både flere kameraer og sæsonbetonet tiltag med hegn i vinterperioderne. Vi udarbejder en større plan for at øge tryghedsfølelsen og den reelle tryghed ved vandet.«

Steen Stavnsbo forklarer, at kommunen kun må gøre noget ved de områder, de råder over. Store dele af Aarhus Havn er nemlig privatejet, og de områder kan kommunen ikke umiddelbart gøre noget ved, før der ligger en aftale.

De lysegrønne områder er ejet af Aarhus Havn. De mørkegrønne områder er ejet af Aarhus Kommune. Det har ikke været muligt at indsætte den lange række private grundejere, der også er på havnen. Det er altså ikke lige til for kommunen at opsætte foranstaltninger, hvor de vil. Foto: Aarhus Kommune

Han er dog ikke med på at hegne området permanent ind.

»Vi skal ikke hegne hele området ind. Det er en afvejning mellem borgernes sikkerhed, og hvad vi vil med det byrum – hvor vandet også skal være tilgængeligt. Der er også æstetiske hensyn,« siger Steen Stavnsbo.

De pårørende undrer sig over, hvorfor de her ting ikke er sket noget før?

»Det forstår jeg. Jeg kan ikke sige, hvorfor det ikke er sket før. Men det tager noget tid at undersøge, hvad der er den bedste løsning. Det gør vi nu, og så vi se, om vi skal have en hastesag i byrådet,« siger Steen Stavnsbo og afslutter:

»Vi må også sige til sidst, at man selv har et ansvar som borger for at passe på.«