Lonaly Planet kårede så sent som i oktober sidste år København til 'verdens bedste by at besøge'.

Nu advarer det kendte rejsebogsforlag mod at besøge hovedstaden.

Hvordan kan Lonely Planet på den måde vende på en tallerken på så kort tid?

Paradoksalt nok skyldes det, at København har så meget at byde på, at det er blevet et problem.

For nu er byen simpelthen blevet for populær blandt turisterne, skriver Lonely Planet i artiklen 'Is Copenhagen the latest city to fall victim to overtourism?' (Er København den seneste by, som bliver offer for overturisme?, red.).

Skribenten Sasha Brady frygter, at overturisme er ved at ødelægge det København, som hun ellers elsker.

Sasha Brady mener, at København har masser at byde på året rundt og fremhæver blandt andet byens gastronomi og natteliv, havnebadet på Islands Brygge, Kongens Have og de glade, cyklende københavnere.

Hun er bestemt ikke ene om at elske den danske hovedstad.

Nyhavn er så populær blandt turisterne, at der er stigende problemer med affald, støj og meget tæt trafik i indre by. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nyhavn er så populær blandt turisterne, at der er stigende problemer med affald, støj og meget tæt trafik i indre by. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

På blot ti år er antallet af turister vokset med hele 74 procent til 8,8 millioner gæster - og så er de 1,9 millioner Airbnb-brugere ikke medregnet.

Wonderful Copenhagen forventer endda, at antallet af turister vil være fordoblet i 2030.

Problemet er, at langt størstedelen af dem opholder sig i Indre By, især området omkring Nyhavn.

'Og det er årsagen til problemerne. Koncentrationen af turister omkring hjertet af byen begynder at gå ud over bylivet,' skriver Sasha Brady.

Hun påpeger blandet andet støjniveauet, trafikken og affald på gaden som stigende problemer i Københavns centrum.

Derfor anbefaler Sasha Brady nu Lonely Planets mange brugere at rejse til mindre overrendte byer.

Og hun er ikke ene om at råbe vagt i gevær.

»Vi har haft overturisme i København i mange år, og det er et stigende problem, men det bliver ikke italesat,« siger Jane Widtfeldt Meged, turismeforsker ved Roskilde Universitet, til Jyllands-Posten.

Også en EU-rapport peger på København som et af de 105 områder i EU, som lider af overturisme.

Wonderful Copenhagen er bevidst om udfordringen og forsøger at lokke turisterne væk fra Københavns centrum ved at promovere det hippe Vesterbro, det multikulturelle Nørrebro og det smukke Nordsjælland.

Ifølge Jane Widtfeldt Meged kommer initiativet for sent. Hun mener heller ikke, det er nok til at bekæmpe overturismen i København.

København er bestemt ikke den eneste danske by, som er hot blandt turisterne. For kort tid siden fremhævede CNN Aarhus som en skjult turistperle.