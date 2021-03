I et år har 56-årige Lone Lind levet isoleret fra andre for at undgå at blive smittet med coronavirus, da hun lider af en sjælden og meget alvorlig lungesygdom.

Det har været hårdt, og det har til tider været ensomt. Men hun vil ikke være »et offer«.

Det fortæller hun til TV2 ØST.

»Der har været lange perioder, hvor jeg ikke har set nogen. Jeg kan heldigvis dagdrømme, og det tror jeg, blev min redning. At jeg holder mig selv i gang. Jeg vil virkelig ikke blive et offer. Jeg vil ikke sætte mig hen, og det kan jeg godt finde på, når jeg sidder alene. At komme til at tænke, at alt er sort og trist,« siger Lone Lind fra Slagelse til lokalmediet.

Det var særligt i efteråret, at hun i en periode blev trist. I fem dage gad hun ikke snakke med nogen. Hun følte sig tung og gik og græd, forklarer hun.

Derfor besluttede hun sig for at finde på nye måder til at klare sig gennem isolationen – der er nødvendig, fordi hun for otte år siden blev ramt af den sjældne lungesygdom kronisk allergisk alveoles, som er en betændelsestilstand i lungerne – på.

En af de ideer, hun kom på, var at spare op til en lille ferie på et hotel i København. Med sig tog hun masker og handsker – og mødtes med veninder med afstand i gårdhaven. En anden var at indrette en udendørs 'stue' i haven, så hun kunne mødes med folk på den måde.

Lone Lind er ifølge TV2 ØST nu blevet vaccineret, og det betyder, at hun efter et år, hvor hun har holdt kontakten med sine to døtre over Facetime, kan invitere dem hjem – efter de er blevet testet – til påske. Dermed bliver døtrene de første, der er inde i moderens hus, siden hun gik i isolation.