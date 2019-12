Glæden over julehjælp blev hurtigt afløst af skuffelse og forargelse.

Den kurv med mad, som Lone Russel stod med i hænderne, en lille uge før juleaften var næsten uspiselig.

»Jeg tog en pakke bacon op og kunne se, at fedtet var helt gråt og kødet brunt,« fortæller hun. »Det var tydeligt, at det ikke kunne spises.«

Udløbsdatoen var 9. december, og chokoladen fra Anton Berg udløb 25. november og var blevet hvid i kanten.

Det var kun fire ud af de i alt 22 varer, som ikke allerede havde overskredet sidste salgsdato. Øverst i juleparken lå der desuden to ruller toiletpapir.

»Jeg kiggede på min veninde og sagde: 'Hvis vi æder det her, så har vi det mindste noget at tørre røv med, når vi bliver syge af det fordærvede mad.'«

Indholdet i kurven og tilstanden af madvarerne var langt fra det, som hun havde håbet på og stillet sine to døtre på 17 og 19 år i vente til juleaften.

»Jeg havde sagt, at vi ikke ville mangle noget, fordi vi fik den kurv. Skuffelsen i deres øjne gjorde ondt, da jeg sagde, at det alligevel ikke blev sådan.«

Et udpluk af madvarer fra julekurven. Vis mere Et udpluk af madvarer fra julekurven.

Julekurven var i første omgang blevet tildelt Lone Russels sambo, Sissie Krogh, der er enlig mor på kontanthjælp. Hun havde allerede fået en kurv fra Røde Kors, men da hendes sagsbehandler i Skjern spurgte, om hun ville indstilles til en anden julekurv, takkede hun ja med tanke på sin veninde, som ikke havde fået tildelt en i år.

For Lone Russel er i ressourceforløb og hendes økonomi er efter eget udsagn hårdt presset. Julekurven ville derfor falde på et tørt sted.

»Jeg blev lykkelig. Det ville sikre, at mine døtre og jeg kunne få en nogenlunde jul,« siger hun.

De to kvinder kørte torsdag formiddag ud for at hente julekurven, men det var ikke en følelse af glæde, som de sad tilbage med, da de kiggede nærmere på indholdet.

Kan man tillade sig at klage over indholdet i en julehjælps-kurv

Påskeslik, coleslaw og boller i karry fra Netto med nedsat pris-mærker. Pålæg af kamsteg, som var udløbet den 6. november.

Det var kun en pose svesker, en flæskesteg, nogle kartofler i glas og rødkålen, som stadig var friske. Det meste i kurven var for længst udløbet og havde derfor været frosset ned. Julekurven havde dog ligesom kurvene til flere andre familier stået i et varmt kontor og ventet på at blive afhentet. De varer, som i udgangspunktet kunne spises, skulle indtages med det samme.

»Jeg var lige ved at tude,« siger Lone Russel. Hendes veninde, Sissie Krogh var målløs over, at hendes sagsbehandler havde tildelt den type julekurv.

Siden har de to veninder gjort både sagsbehandleren og byens borgmester opmærksom på det, som de kalder for en grotesk situation.

»Jeg ville gerne have været den oplevelse foruden. Jeg tænker også på de andre familier, som måske får udleveret den samme type kurv,« siger Lone Russel.

De havde ikke nødvendigvis forventet, at alt maden var helt frisk, når de modtag en kurv i julehjælp, men de havde dog ikke forventet at få optøede udløbsvarer på den måde.

Kurven med mad var blevet pakket og doneret af velgørenhedsorganisationen G Faktor i Ringkøbing, som B.T. forgæves har forsøgt at kontakte.

Til Dagbladet Ringkøbing-Skjern fortæller stedets leder Lene Laugesen, at den pågældende sagsbehandler havde kontaktet hende med en akut forespørgsel på en julekurv. De har et samarbejde med kommunale sagsbehandlere om at indstille borgere til kurvene, men uddelingen for i år var sådan set slut. Alligevel ville man forsøge at finde en løsning.

Ville du blive skuffet over julekurven?

»Jeg sagde, at vi ikke havde noget tilbage, men sagsbehandleren svarede, at hvis der bare var lidt, ville det være fint,« forklarer Lene Laugesen.

De madvarer, som velgørenhedsorganisationen deler ud, er doneret af andre borgere og bliver frosset ned. Meningen er derfor heller ikke, at varerne skal udgøre en traditionel julekurv til juleaften. Der er i stedet tale om en julemadhjælp til dagene omkring jul, forklarer hun.

Lene Laugesen vil i kølvandet på hændelsen tale med sagsbehandleren om, hvordan man i fremtiden undgår lignende situationer.

Borgmester i Ringkøbing-Skern Kommune, Hans Østergaard, mener, at der er tale om en ærgerlig situation og en fejl, som er sket på grund af forskellige uheldige omstændigheder.

»Selvfølgelig er det ikke optimalt. Det er beklageligt, at det er sket, og jeg vil gerne undskylde for kommunens del i det her, for det er ikke godt nok,« siger han.

De personer, som står for at stable julehjælpen på benene, er ifølge borgmesteren frivillige, som har gjort alt for at hjælpe i den pågældende situation, hvor uddelingen var overstået for året.

»Jeg ved, at de frivillige vil gøre alt for mennesker i nød. Der er ingen tvivl om, at dem, der har pakket denne kurv, har været under pres og har haft de bedste intentioner.«

Hans Østergaard understreger desuden, at der ikke er tale om en kommunal ordning, og at man ikke tidligere har fået klager over julehjælpen.