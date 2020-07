Den tidligere miljøminister og medlem af EU-Parlamentet for De Radikale Lone Dybkjær er gået bort mandag, oplyser hendes familie i en skriftlig udtalelse.

Lone Dybkjær blev første gang medlem af Folketinget i 1973 og var siden aktiv i dansk politik i forskellige roller. Først blev det til fire år, inden hun i 1979 kom i Folketinget igen.

Her sad hun til 1994, hvor hun blev valgt til EU-Parlamentet som det første medlem for De Radikale.

Det var samme år, hun blev gift med den daværende socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.

De to skiftede scene i 2004, da Lone Dybkjær vendte hjem til dansk politik og Folketinget, samtidig med at Poul Nyrup Rasmussen blev valgt til EU-Parlamentet.

Frem til 2011 var Lone Dybkjær medlem af Folketinget. Samme år fik hun konstateret kræft.

'Lone elskede livet og holdt tappert ud til det sidste,' siger Poul Nyrup Rasmussen i den skriftlige udtalelse.

'At hun nåede at fejre sin 80-års fødselsdag, var et lille mirakel.'

'Hun er og var min elskede, og jeg er så taknemmelig over det liv, vi sammen har haft. Med de store sorger, men også de største og lykkeligste øjeblikke. For hende og jeg var kærligheden det største.'

'Lones kærlighed til vor lille familie, datter, svigersøn og to børnebørn var grænseløs. Lone elskede livet og holdt tappert ud til det sidste.'

Så sent som i marts udtalte hun sig til B.T., hvor hun forklarede, at hun var afklaret med, at hun næppe ville overleve sin sygdom.

'Jeg har det, som jeg har det. Jeg har det fint, men det går selvfølgelig den forkerte vej. Og det er sådan, dét er,' sagde hun til avisen.

I samme interview gav hun udtryk for, at det havde været hårdt at skære ned på sin tid med sine to børnebørn.

