Busreklame bidrager til negativ omtale af Lolland, mener kommunikationsrådgiver.

'Du har endelig råd til en 3-værelses lejlighed med havudsigt - hvis du flytter til Lolland.'

Sådan lyder meterhøje gadereklamer i hovedstadsområdet efterfulgt af et billede af en Fernet Branca-flaske og tilføjelsen: 'Life is bitter.'

Men reklameteksten er svær at sluge for beboere på Lolland. For selvom lejlighederne ganske vist er billigere på øen, så er livet ikke bittert. Det skriver DR Sjælland.

»Det er ærgerligt. Deres (Fernet Brancas, red.) reklamebureau er ikke helt opdateret på, hvad Lolland står for i dag,« fortæller Kirsten Sydendahl, der er med i Facebookgruppen Lolland Falster Lovestorm.

Som en modreaktion til reklamerne har gruppen sendt deres eget bud på en reklame til firmaet.

De foreslår i stedet, at der skal stå 'Enjoy your bitter. Life is great'.

»Fordi livet er godt, når man kan købe en treværelses lejlighed på Lolland. Det er ikke trist,« fortæller Kirsten Sydendahl til DR Sjælland.

Rådgiver: Bidrager til negativ omtale af Lolland

Knud Lindholm Lau ejer kommunikationsbureauet Tekst og Tale. Han vurderer, at der ligger et mindre positivt budskab om Lolland i reklamen.

»Reklamen afspejler afsenderen som en, der tænker, at livet på Lolland er betydeligt dårligere end det liv, vi er vant til at leve. Det ved de personer, der kommer fra områderne, at det ikke er,« siger Knud Lindholm Lau til DR Sjælland.

Foto: Connie Reidun Steffensen Vis mere Foto: Connie Reidun Steffensen

Ifølge Fernet Branca har reklamen alene hængt i hovedstadsområdet, men reklamens placering i storbyen kan også have konsekvenser for Lolland, mener kommunikationsrådgiveren.

»Det bidrager til tegningen af Lolland som et mistrøstigt område. Reklamen påvirker, om man har lyst til at flytte eller tage et arbejde dernede.«

Fernet Branca: 'En misforståelse'

Sammen med et nyt bud på bitter-reklamen overvejer Lolland Falster Lovestorm også at vedlægge en invitation til Fernet Branca om at besøge Lolland.

»Vi passer på vores omdømme. Nogen i Facebookgruppen foreslår, at vi inviterer dem herned. Både reklamebureauet og Fernet Branca-folkene. Så kan de se en anden side af Lolland, end den de åbenbart kender.«

Kirsten Sydendahl mener heller ikke, at gruppen er krænket af reklamen. Alligevel er det vigtigt at reagere på den negative omtale.

»Der er rigtigt meget, som vi ikke vælger at reagere på. Men en gang imellem er det sundt at bruge det til at engagere os og finde fællesskabet,« siger hun.

DR Sjælland har været i kontakt med reklamebureauet Brandhouse, der har lavet den danske reklame for Fernet Branca.

De ønsker ikke at medvirke i et interview, men i stedet har de på vegne af Fernet Branca Danmark sendt en kommentar, hvor de blandt andet mener, at der er tale om en misforståelse:

»Reklamen, som på tidspunktet kun kunne findes i Storkøbenhavn, skulle på humoristisk vis italesætte en af de få ting, der er lige så bittert som smagen af Fernet-Branca: De høje huspriser i København, der for mange københavneres tilfælde vil betyde, at man skal flytte et godt stykke væk fra omgangskreds og job i København, hvis man vil have sin drømmebolig.«

»Om man kan lide reklamen og dens formulering er op til den enkelte, men intentionen var at få folk til at smile over det bitre prisniveau på boliger i hovedstaden; ikke at præsentere livet på Lolland som 'bittert'.«

At reklamen udelukkende skulle henvende sig til personer bosiddende i København, køber kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau ikke.

I stedet mener han, at reklamebureauet for Fernet Branca er gået galt i byen med deres bitre reklame for Lolland.

»Reklamen signalerer, at de mennesker, der forfatter og betaler den, lever inde i storbyens glasklokke,« understreger han.

»Man gør sig morsom på bekostning af mennesker, som lever et liv i et område, der ikke er så velkørende erhvervsmæssigt set som resten af landet.«