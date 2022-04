Bor du i Gentofte, kan du formentligt se frem til et længere liv, end hvis du bor på Lolland-Falster.

Nye tal viser nemlig, at Lolland Kommune ligger i bunden, hvad angår helbred og levetid.

På tværs af den danske befolkning er middellevetiden i dag 81,1 år. Men hvis du bor i Lolland Kommune, lyder den kun på 78,2 år.

Mænd i Lolland Kommune har en dødelighed, der er 25 procent højere end gennemsnittet for hele Danmark. For kvinder er det 20 procent højere.

Det viser ny forskning fra Nykøbing Falster Sygehus, der desuden kortlægger, at flyttemønstre kan give forklaringen: Man bliver nemlig ikke syg af at bo på Lolland-Falster, men de syge flytter til Lolland-Falster.

Problemerne skyldes altså ikke en kultur for usund levevis på de to øer, men problemerne bliver derimod importeret fra andre dele af Danmark.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd flytter personer, der står uden for arbejdsmarkedet og er på offentlig forsørgelse fra by til land. Og her tiltrækker billige boliger på Lolland-Falster især dem, der er gået på førtidspension.

Og det er altså forklaringen, mener Elsebeth Lynge, der er professor i epidemiologi på Nykøbing Falster Sygehus og forfatter til undersøgelsen:

»Derfor ser vi dårlig sundhedstilstand og øget dødelighed på Lolland-Falster. For hvis man får førtidspension i dag og står uden for arbejdsmarkedet, så er det, fordi man er syg, det er betingelsen for at få den tildelt,« siger professoren til TV 2 ØST.

Hvis den nuværende overdødelighed på Lolland-Falster skal forebygges, kræver det ifølge undersøgelsen en indsats i en tidlig alder i alle de områder af Danmark, hvor tilflytterne til Lolland-Falster kommer fra.

Det skyldes, at middellevetiden på Lolland-Falster indtil 1990 har været på niveau med resten af Danmark, men tilflytning har ændret dette.