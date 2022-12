Lyt til artiklen

Det er heldigvis aldrig sket for Thomas Knudsen.

Men flere gange har han mærket kroppen gå i alarmberedskab, fordi det kunne være gået galt. Helt galt.

Thomas Knudsen kører som lokomotivfører fjern- og regionaltog for DSB, og gentagne gange har han set legende børn på perronerne, når han ankommer – eller kører igennem med op til 180 kilometer i timen.

Overfor TV 2 Lorry kommer han derfor med en klokkeklar opfordring til danske forældre.

»Forældre eller værger skal være mere opmærksomme på deres børns opførsel. Det er ikke unormalt, at man ser et barn lege træt på perronkanten og en værge, der sidder på en bænk og kigger på sin mobiltelefon,« siger Thomas Knudsen til TV 2 Lorry.

Især tre typer leg kan få lokomotivførernes blod til at fryse til is.

Når børn enten løber eller kører på løbehjul eller cykler på perronerne. Hvis barnet vælter, kan det hurtigt glide ud over perronkanten – og det kan være livsfarligt, idet det er umuligt at bringe et tog til omgående standsning, hvis det kommer kørende.

I forvejen er antallet af farlige situationer på de danske skinner stigende.

I 2021 var der i gennemsnit mere end tre episoder om dagen, hvor lokomotivførere var tæt på at ramme personer på de danske skinner.

Det skriver Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Trafikstyrelsen.

Antallet af nærved-påkørsler er ifølge organisationen steget fra 921 i 2018 til 1.380 i 2021. Det svarer til en stigning på næsten 50 procent på tre år.