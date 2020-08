Det er som bekendt katte og ikke hunde, der rygtes at have ni liv.

Netop derfor var en lille brun hund lørdag ekstraordinært heldig, da en lokomotivfører jog foden i bremsen for at undgå at køre hunden over, efter at den havde forvildet sig ud på togsporene.

Toget, der stoppede for hunden, havde netop forladt Gentofte Station på en kaotisk dag, hvor danskerne for første gang er påbudt at bære mundbind i al offentlig transport, og stemningen i det fyldte S-tog var temmelig trykket.

Det fortæller Mille Berger Schlundt, som stod på første række til at vidne det, hun beskriver som en meget rørende oplevelse.

Togpersonalet beroligede hunden, efter de havde fanget den ind fra skinnerne.

»Toget stoppede brat op, og det lød over højtalerne, at lokomotivføreren ville komme ud i toget. Jeg står ude i en af mellemgangene, så jeg kunne se, at dørene pludselig åbnede, og andre DSB-folk kom pludselig løbende ud i gangen,« siger Mille Berger Schlundt.

»Lokomotivføreren ser, at mig og de andre passagerer i mellemgangen ser bekymrede ud, så han siger, at der er en hund på skinnerne, men at han ikke ved, om den er under toget eller ude på skinnerne.«

En DSB-ansat springer, ifølge Mille Berger Schlundt, ud af toget og begynder at lede efter hunden på skinnerne, mens en anden DSB-ansat ringer til alarmcentralen.

Men hunden var ingen steder at finde, så toget begyndte stille og roligt at køre igen. Meget stille og roligt.

»Hunden må være løbet foran toget, fordi man kunne mærke, at toget kørte i et tempo, der fulgte hunden. Så kørte det, så stoppede det, så kørte det. Det var super hyggeligt,« siger Mille Berger Schlundt og fortæller, at toget lige nåede ind på broen ved Bernstorffsvej Station, før det standsede helt igen.

»Alle DSB-medarbejderne kom ud og åbnede døren i mellemgangen igen. En DSB-medarbejder med orange vest sprang ud på skinnerne, og en anden stod ved døren. Pludselig råber ham udenfor: 'Jeg har den!'«

Ind kom DSB-medarbejderen med en lille, forvirret brun hund. Det var her, Mille Berger Schlundt begyndte at optage den video, du kan se øverst i denne artikel.

»De var simpelthen så søde, de DSB-folk. Den ene kommer gående med hunden i favnen og løfter den op til den anden medarbejder, som holder den ind til sig og aer den. Alle i toget var helt glade.«

Mille Berger Schlundt lagde den video, hun havde optaget, op på Facebook. Her faldt hundens ejer over videoen, og vedkommende kunne fortælle, at ejer og hund var blevet lykkeligt genforenet efter redningsaktionen.

»Alt endte meget lykkeligt og solstråle-agtigt. Der er sgu så meget bøvl og dårlig omtale af DSB, men hold kæft, hvor de håndterede det fantastisk og empatisk både overfor os og for den lille bange hund. Det var rørende at opleve,« siger Mille Berger Schlundt, der selv var på vej på arbejde og risikerede at komme for sent på grund af hunden.

Oplevelsen var dog det hele værd, mener hun.

»Det var meget beundringsværdigt og livsbekræftende, at vi er et land, der stopper for en lille hund, der er løbet væk.«

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med den pågældende DSB-lokomotivfører, men det er ikke lykkedes.