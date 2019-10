»Kører den bil mon over skinnerne? Eller stopper den, inden det er for sent?«

De spørgsmål dukker ofte op hos landets lokoførere, når de i dagligdagen i førerkabinen forrest i toget kører frem mod jernbaneoverkørsler, der ikke er sikrede.

Og med god grund. For ind imellem går det galt.

Sidste år blev to personer dræbt, da de i en minibus passerede en jernbane og blev ramt af toget i Sig ved Varde.

Og så sent som for tre måneder siden kostede ikke sikrede jernebaneoverkørsler to personer livet.

Denne gang på Djursland, hvor en bil blev ramt af toget ved Trustrup.

En ny undersøgelse lavet af analyseinstituttet Voxmeter for Dansk Jernbaneforbund viser, at hver anden bilist ikke altid overholder færdselslovens krav om at sænke farten før en overkørsel.

Og hver tredje bilist kender slet ikke loven på området.

Der bliver i gennemsnit registreret næsten tre nærved-ulykker om ugen året rundt i Danmark. Og det slider på lokoførerne.

En af dem, som kender situationen fra togets førerkabine, når en bil eller person er ved at passere skinnerne forude, er Bjarne Søskov Olesen. Han siger:

»Det første der sker er, at du bliver virkelig forskrækket, for du ved, at du ikke kan nå at bremse, når det er inden for synsfeltet. Du ved ikke, hvad hensigten er - altså om det er en bil, der er på vej over, eller om det måske er en, der er gået i stå. Du ved bare, at når du møder en forhindring, er der ingen handlemuligheder, så du er reelt passager i den situation,« siger den 55-årige lokofører.

Han understreger, at man aldrig kan vide på forhånd, hvordan man vil reagere. At det vil være forskelligt fra person til person og fra situation til situation.

»Det er noget, der kan fylde rigtig meget for mange kolleger. Men du ved ikke, om du er en af dem, der vil opleve det meget voldsomt, eller om du kan børste det af skuldrene og komme hurtigt videre. Men sikkert er det, at det hver gang er noget, der bliver taget alvorligt. Både i systemet og blandt kollegerne,« siger Bjarne Søskov Olesen.

Preben Steenholdt Pedersen, næstformand i Dansk Jernbaneforbund, er foruroliget over de nye tal.

Han opfordrer bilisterne til at tage problemet meget mere alvorligt. Først og fremmest for deres egen men også for lokoførernes skyld.

Allerede i 2009 besluttede Folketinget, at alle usikrede overkørsler skulle enten sikres eller nedlægges senest i 2018.

Men projektet har lange udsigter. Banedanmark kommer formentlig ikke i mål før 2026.

»Det er ved at gå galt to-tre gange om ugen. Et tog slår altså hårdt. Det bremser ikke bare, og det kan ikke dreje udenom. Derfor er en jernbaneoverkørsel altid en potentiel sikkerhedsrisiko. Jernbaneoverkørsler bør altid sikres så godt, som det er realistisk muligt,« siger Preben Steenholdt Pedersen.

Undersøgelsen fra Voxmeter viser, at det særligt er mandlige bilister, som ikke respekterer færdselsreglerne ved jernbaneoverkørsler.

Næsten seks ud af ti af de adspurgte mænd svarer, at de ikke altid sænker farten, når de skal passere togskinnerne. Og altså dermed udsætter sig selv og eventuelt andre for livsfare.

Foto: Johan Gadegaard Vis mere Foto: Johan Gadegaard

Til sammenligning er det omtrent fire ud af ti kvindelige bilister, der ikke overholder færdselsloven på området.

I Danmark er der i alt 1.255 jernbaneoverkørsler.

472 af disse er ikke sikret med bomme, mens 314 er helt uden sikring udover simple skilte.

Oveni kommer 158 overkørsler, som kun er sikret med lys og lyd.

Transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, har fuld forståelse for lokomotivførernes frustration over, at bilister igen og igen udsætter sig selv for fare. Og samtidig udsætter lokoførerne for hård psykisk belastning.

»Først og fremmest skal vi have gennemført planen om at få sikret de steder, der endnu ikke er sikret. Det arbejde er i gang. Men det er ikke nok. Vi er nødt til alle sammen at styrke vores trafikmoral. Et konkret forslag kan være, at der bliver lagt endnu mere vægt på det her i forbindelse med kørekort-uddannelsen og ved køreprøven,« siger han.

Også Niels Flemming Hansen, transportordfører for Konservative, maner til fornuft hos trafikanterne.

»Jeg forstår i den grad lokoførernes fokus på det her. Prøv at forestille dig en mental blokering, det må være, hvis man oplever en situation, hvor man er meget tæt på at brage ind i en bil. Eller - endnu værre - når det rent faktisk sker,« siger han. Og tilføjer:

»Hvad der er endnu mere grotesk, er, at vi ved, at der ind imellem også er situationer, hvor bilister rent faktisk kører igennem, selv om der er bomme, som er nede. Under den præmis må man bare erkende, at dumheden ikke kender nogen grænser,« siger Niels Flemming Hansen.

Det var onsdag ikke muligt at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht (S).