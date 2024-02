I flere byer skriver borgere, at de kan eller har set se fodspor på deres grund, som de ikke ved, hvem der har sat.

Og det efterlader dem utrygge, skriver TV 2 Østjylland.

En af dem er Jakob Kristensen fra Gjerlev, som lørdag morgen opdagede fodspor på sin terrasse, siger han til B.T.

»Jeg skulle på arbejde, og da jeg gik ud til bilen, kunne jeg se fodspor. Og jeg kunne se, at de ikke kom fra mig. Ingen af mine sko matchede med mønstret.«

Ifølge Jakob Kristensen virkede det som om, at personer ville undgå at træde for meget i sneen.

»Der var små, halve fodspor rundt omkring. Og så kunne man se, at personen havde trådt i sneen og vendt om i samme fodspor. Så det virker lidt mistænkeligt.«

»Jeg ringede også til de venner, som besøger mig. Det var ikke dem. De plejer også at ringe inden, de kommer på besøg«

TV 2 Østjylland har beskrevet, hvordan flere borgere har oplevet lignende. Det bliver beskrevet i lokale Facebook-grupper.

Blandt andet i byerne Kærby, Blenstrup, Havndal og Studstrup. En person udtaler også til mediet, at han sad og så en film, da en person pludselig stod udenfor og kiggede ind.

Jakob Kristensen kan da heller ikke undgå at bemærke, at lignende historier bliver fortalt på sociale medier.

»Jeg vil sige, at det sker oftere. Der har altid været opslag i ny og næ, men det virker som om mange flere oplever det – og at det sker lige for tiden,« siger han og fortsætter:

»Der er rimelig mange opslag, vil jeg sige. Det er ubehageligt, at man kan få besøg af de forkerte mennesker på den måde.«

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at man altid skal være opmærksom på uønskede gæster. Særligt i ferieperioderne. Lige nu, grundet vinterferien, ser politiet da også mange indbrud.

Og ser man noget mistænkeligt, skal man kontakte politiet.

Politiet har dog ikke modtaget anmeldelser fra borgere i de førnævnte byer.