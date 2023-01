Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lokale tænder lys og lægger blomster efter tragedien, der sendte chok gennem den lille jyske landsby Vejrumbro.

Det skriver DR.

Klokken 18:30 blev der delt fakler ud til alle, der ville mindes moren og hendes to døtre på 11 og 14 år, der blev fundet døde i søndags.

Politiet fandt den 49-årige kvinde og hendes to børn døde i byen Vejrumbro øst for Viborg. Politiet oplyste samme aften, at deres teori er, at kvinden formentligt dræbte sine to børn for derefter at have dræbt sig selv.

Ved 19-tiden gik den samlede flok på omkring 300 borgere hen til huset, hvor familien boede. Her kunne de lægge en blomst og tænde et lys, mens Kim Larsens »Om lidt« blev sunget.

Herefter bad præsten om to minutters stilhed. Et minut for hver af de dræbte piger.

Fakkeltoget var arrangeret af Vejrumbros Venner, der repræsenterer alle frivillige foreninger i byen.

Politiet oplyser til Viborg Folkeblad, at der fortsat ikke er kommet nye oplysninger frem i forbindelse med efterforskningen.