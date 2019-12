Flere borgere i tre nordvestjyske byer blev mødt af en chokerende besked fredag.

I tre lokale købmandsforretninger hang der nemlig en seddel i vinduet. Med et trist budskab.

Kunderne i Spar Holstebro på Døesvej, LetKøb i Nørre Felding og Min Købmand i Hjerm kunne på sedlen læse, at der er ophørsudsalg i købmandsbutikkerne, som står foran en lukning.

Butiksdøden rammer lokalsamfundene hårdt og pludseligt, fortæller formanden for borgerforeningen i Hjerms, Tim Pindstofte, til Dagbladet Holstebro-Struer.

»Det kom som en stor overraskelse og lidt af et chok for byen, at købmanden lukker,« siger han.

Lukningerne begrænser sig ikke til de tre købmandsforretninger.

Også Letkøb i Vejlby Klit drejer nøglen om.

Her var der dog kun åbent i sommerhalvåret.

Alle de fire købmandsbutikker er ejet af købmand Kim Mikkelsen.

Tim Pindstofte håber, at andre vil drive drive købmandsbutikken i Hjerm videre.

Også i Nørre Felding arbejdes der på at finde en løsning, så byen fremover vil have en købmandsforretning.

Nyheden om butiksdød i det nordvestjyske kommer dagen efter, at butiksindehavere i den nordjyske by Aars slog alarm på grund af at stadig flere butikslokaler står tomme.