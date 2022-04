Omkring 50 ukrainske familier, særligt kvinder og børn, er lørdag inviteret til 'loppemarked' i Højbjerg.

Det er ikke et hvilket som helst loppemarked, for tøj, cykler, køkkenredskaber og meget mere er alt sammen kun til dem.

Det er Saralystkirken, Kirke- og Kulturcenter i Højbjerg, og præsten John Lorenzen, der er gået sammen med en herboende ukrainer om at samle ind til ukrainske flygtninge, der netop er kommet til deres nabolag fra krigen.

»Det er simpelthen imponerende, som folk åbner gamle gemmer og skuffer og finder ting, som har en vis værdi,« lyder det fra John Lorenzen.

Efter han blev kontaktet af ukrainske Anna Appiah hendes mand Frank Appiah, begyndte de i onsdags at organisere lørdagens arrangement og samle de ting ind, som de ukrainske familier har fortalt dem, at de mangler.

Det er alt fra nål og sytråd til børnetøj og cykler, bleer og hårprodukter og meget mere.

Fra klokken 11-13 lørdag slår kirken så dørene op for ukrainerne og vil være vært for både 'loppemarked' og servere kaffe og rundstykker for alle, der møder op.

Det er private og genbrugsforretninger, der har doneret til 'loppemarkedet'. Foto: Privatfoto Vis mere Det er private og genbrugsforretninger, der har doneret til 'loppemarkedet'. Foto: Privatfoto

»Lysten til at hjælpe har overrasket os. Det har været så nemt. I onsdags tænkte jeg ellers: 'Gad vide, hvor meget vi når at samle ind inden lørdag formiddag.' Men det bugner simpelthen,« fortæller John Lorenzen.

I alt forventer han, at over 150 personer vil møde op ved kirken lørdag. De fleste er danskere, der har doneret ting, eller som stiller sig til rådighed som kontaktpersoner for ukrainerne.

Derudover vil altså kvinderne og børnene fra de 50 ukrainske familier møde op og gå på 'genbrugsjagt'.

Det hele er lykkes med hjælp fra private og genbrugsforretninger i området, der også har ønsket at bidrage og donere.