I Gislev er lokalsamfundet berørt af den tragedie, der tidligere på ugen ramte en af byens familier, da et barn døde som følge af en farlig E-colibakterie.

'Det er ganske forfærdeligt'.

Sådan lyder det fra de fleste borgere i Gislev, som prøver at sætte ord på dét, der skete i byen tidligere på ugen.

Torsdag kom det frem, at Børnehuset Solstrålen i Gislev har været ramt af en tragedie. Et barn fra børnehaven er død efter at have været inficeret med E-colibakterien VTEC, der foresagede akut nyresvigt.

En stille by

Hos en af byens to frisørsaloner fortæller ejeren Michell Gordon, at man torsdag godt kunne mærke, at noget var anderledes i Gislev, hvor der bor omkring 1.200 mennesker.

'Da jeg mødte ind, var der en mærkelig stemning i byen. De der ti-femten mennesker, der plejer at gå tur her, de gik ikke tur i går, og der var ikke nogen biler. Der var bare mørkt og stille her', fortæller Michell Gordon.

Hun valgte også helt atypisk ikke at tænde sin radio den morgen.

'Det var bare tid til, at der skulle være stille her i byen. Vi skulle vise den respekt, og at vi allesammen selvfølgelig sørger over, at en familie har mistet', siger hun.

At miste et barn må være det værste

Gislev er en lille by, der består af en brugs, to automekanikere, en murer, en elektriker og andre små forretninger, der fordeler sig på én lang vej gennem byen.

Det er ikke mange mennesker, man møder en fredag formiddag, men dem, der er her, udtrykker medfølese med familien, som har mistet et barn. En familie, som flere i byen kender.

'Det er jo ganske forfærdeligt. Vi kan jo alle sammen sætte os i forældrenes sted. Jeg synes, det er forfærdeligt', fortæller Britta Secher, som kender bedsteforældrene til familien.

'Det berører os allesammen derhjemme. Vi surfer rundt på nettet og ved ikke, hvad vi skal gøre. Det er ikke fedt i sådan en lille by som Gislev', siger Sandra Romsøe Madsen, som har passet sin nabos søn, da børnehaven lukkede onsdag og torsdag.

Også i frisørsalonen giver Michell Gordon udtryk for sin dybeste medfølelse.

'At skulle miste et af sine børn, det må være det allerværste, vi nogensinde kan blive udsat for, og jeg tænker, at alles medfølelse og tanker går til forældrene, men vi kan jo aldrig hundrede procent sætte os ind i, hvad de oplever', siger Michell Gordon.

Hun fortæller, at mange i Gislev har kendt til hændelsen siden tirsdag aften, fordi byen er lille og de fleste har en eller anden forbindelse med friskolen og børnehaven.

'Ligegyldigt hvor tæt eller langt fra man er på den her familie, så berører det os alle sammen. Vi er jo bare et lille lokalsamfund, der skal stå sammen, når tingene sker. Her skete det på tragiske vis, og vi er bare sårbare langt hen ad vejen', siger Michell Gordon.