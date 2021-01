Beslutningen om at skabe en helt ny bydel i København – ja, en helt ny ø – er gået alt for stærkt.

Det mener Enhedslisten på Københavns Rådhus, som vil have den endelige beslutning om Lynetteholm udskudt til efter næste kommunalvalg.

»Lynetteholm er det største anlægsprojekt i nyere tid, og det kommer til at påvirke københavnernes hverdag i de næste 50 år. Derfor er det meget vigtigt, at man har en meget grundig proces, så alle ved, hvad det vil indebære,« siger Enhedslistens gruppeformand Karina Vestergård Madsen til TV 2 Lorry.

I borgerrepræsentationens næststørste parti er der nemlig modstand mod projektet, fordi det ikke er blevet det grønne projekt med billige boliger, man havde håbet på.

Foto: [nid:62114774] Vis mere Foto: [nid:62114774]

Og så synes Enhedslisten også, at beslutningsprocessen er gået for hurtigt.

Det er to et halvt år siden, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København Frank Jensen (S) præsenterede planerne på et pressemøde.

Går alt efter planen, begynder entreprenøren allerede til sommer at forberede dannelsen af den nye ø på 2,8 kvadratkilometer med plads til 35.000 mennesker.

Overborgmester Lars Weiss fra Socialdemokratiet mener derimod, at det er helt naturligt, at borgerrepræsentationen tager den slags store beslutninger, også selv om det sker mellem to valg.

Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet Vis mere Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet

Han mener ikke, der er brug for mere tid til at overveje projektet og understreger, at det er helt normalt, at politikerne tager store beslutninger med konsekvenser langt frem i tiden mellem to valgperioder.

»Det er et godt projekt, og der er en overvældende opbakning til det i Borgerrepræsentationen i København. Nu må vi se, om der er opbakning til det på Christiansborg. Det er en fuldstændig normal demokratisk proces,« siger han til TV 2 Lorry.

Han lægger især vægt på, at projektet har overvældende støtte i borgerrepræsentationen.

Lynetteholm skal også vedtages på Christiansborg, før det bliver en realitet.