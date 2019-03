Efter et byrådsmøde i Randers Kommune står det nu klart, at politikerne ikke vil tillade en udvidelse af Randers Storcenter.

Centermanageren Deas ønskede ellers 7500 kvardratmeter mere at gøre godt med til flere og større butikker.

Men den plan må Deas, der driver i storcentret i Paderup, altså nu skyde en hvid pil efter, skriver Randers Amtsavis.

På byrådsmødet vedtog et snævert flertal, at der skal udarbejdes en ny lokalplan, som i fremtiden skal styre placeringen og størrelsen på detailhandlen i Randers midtby i storcenteret.

Og ifølge den lokale avis betyder det altså, at der ikke bliver mulighed for at udvide centeret i denne omgang.

Dansk Folkeparti og Venstre stemte imod forslaget om den nye lokalplan, og Venstres gruppeformand er da heller ikke begejstret for afgørelsen:

»Randers er i konstant konkurrence med Aarhus, Aalborg og andre kommuner på detailhandelsområdet. Fjerner vi Randers Storcenters muligheder for at udvide, så kan det på længere sigt betyde tab af arbejdspladser og dermed vækst i kommunen,« lyder det i en mail til avisen.

I oktober 2018 sendte byrådet et forslag i offentlig høring, som skal reducere arealet for det såkaldte aflastningscenter Paderup fra 93.000 kvm til 86.000 kvm.

Området dækker over hele områdets butiksareal, hvor godt 76.000 kvm er udfyldt for nuværende.