Lukningen af en skøjtehal i Tårnby har fået sindene i kog hos kommunens borgere – og det har nu udviklet sig i en voldsom retning.

Den lokale politiker Liv Gam fra Tårnby Listen og hendes familie er blevet udsat for dødstrusler, fortæller hun til B.T.

»Jeg tændte helt af. Da vedkommende skrev, at de håber, at de også får ram på mine døtre, det kunne jeg slet ikke være i. Jeg har også sagt til dem, at de skal være opmærksomme, hvis de oplever noget.«

Truslerne er blevet fremsat i et brev, som lå i Liv Gams postkasse onsdag morgen. Heri skriver afsenderen, at Liv Gam er »ondskabsfuld og ligeglad med andre«.

Brevet, som Liv Gam modtog onsdag. Foto: Privatfoto Vis mere Brevet, som Liv Gam modtog onsdag. Foto: Privatfoto

Brevet bliver derefter kun mere voldsomt: »Håber alle, du holder af, bliver ramt af ulykker, og du selv får et hårdt og pinefuldt liv med en led og tidlig død. Det fortjener du, og det gør dine to piger også.«

Derudover er Liv Gam også blevet passet op på gaden af vrede borgere, ligesom hun natten til onsdag blev ringet op og fik fortalt, at hun »skulle kneppes i røven med en hockeystav«.

»Jeg blev rystet, for det er langt over stregen og slet ikke i orden,« siger hun.

I Tårnby Kommune har man valgt at lukke skøjte- og svømmehallen, fordi det er nogle af de største energiforbrugere blandt de kommunale faciliteter. Det fremgår i kommunes budgetaftale for 2023, der vidner om en økonomisk opbremsning.

Først om fire år begynder processen med at opføre en ny skøjtehal.

Det er også noget, som har vakt frustration for borgere i Tårnby. Blandt andet 500 medlemmer af Amager Ishockey Club, Tårnby Skøjteklub og Ama’r Jets. Og endelig er der blevet stillet et borgerforslag om at bevare skøjtehallen.

Men det er ikke Liv Gams indtryk, at truslerne stammer fra nogen af de ovenstående.

»Alle klubber har taget afstand fra det. De er frustrerede (over lukningen, red.), og jeg forstår godt deres reaktion. De er kede af det, men det foregår i en fin tone.«

Liv Gam. Foto: Privatfoto Vis mere Liv Gam. Foto: Privatfoto

Men truslerne har hun svært ved at begribe.

Derfor skriver hun også på Facebook, at hun »lukker ned og hverken læser eller besvarer flere mails«. Og ellers har hun ikke tænkt sig at foretage yderligere, siger hun til B.T.

»Jeg ved ikke, om det er et barn eller en syg person, som har skrevet brevet. Men jeg har det nok sådan lidt, at jeg lader det ligge og ikke gør mere ved det.«

Har du tænkt dig at politianmelde det?

»Nej. Hvis det lægger sig nu, så er det fair nok, og ellers har jeg ikke tænkt mig at bruge flere kræfter på det.«

Udover Lim Gam er en anden lokalpolitiker også blevet passet op på gaden, skriver TV 2 Lorry.

Noget, der ryster borgmester i Tårnby Allan S. Andersen (S).

»Jeg har respekt for, at man ikke er enig. Men ligefrem dødstrusler og at opfordre til vold – det er helt uacceptabelt. Så er grænsen nået,« siger han til mediet.