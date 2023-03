Lyt til artiklen

Der er tomt i disse dage på lokalmediet Herning Folkeblad – de redaktionelle medarbejdere har nemlig valgt at nedlægge arbejdet.

Det gjorde de allerede onsdag, og i dag, torsdag, er det besluttet, at strejken fortsætter til og med fredag.

Sådan skriver fagbladet Journalisten.

Årsagen er medarbejdernes utilfredshed over ledelsen, som har indledt en sparerunde, der kommer til at koste medarbejdere.

'Ledelsen har besluttet at fyre en mangeårig kollega på trods af, at medarbejderforeningerne i løbet af de 14 dages forhandlingstid fandt to kolleger, som ville fratræde frivilligt – svarende til de to udmeldte stillinger,' skriver medarbejderne i udtalelsen til ledelsen ifølge fagbladet.

Herning Folkeblad er en del af koncernen Mediehusene Midtjylland.

Det tæller i alt Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis og Skive Folkeblad. Koncernen meddelte for en måned siden en fyringsrunde, hvilket kostede seks fotografer og journalister jobbet på tværs af medierne.

Men for 14 dage siden meddelte man, at en ny overenskomst, der omfatter lønstigninger på fire procent, tvinger koncernen til yderligere besparelser.

Alex Nielsen, administrerende direktør i Mediehusene Midtjylland, er ked af afskedigelserne.

»Det var alles håb, at mediebranchen kørte bedre. Men det er desværre ikke situationen, og så må vi tage de nødvendige tiltag for at passe på virksomheden og de medier, vi udgiver,« sagde han fredag til Journalisten.