»Jeg synes, det er rigtig trist. Det må jeg bare være ærlig at sige.«

Stig Møller, der er en af Odenses fire lokalformænd i fagforbundet 3F, ærgrer sig over, at det tirsdag blev et farvel til den nu tidligere forbundsformand Per Christensen. For spørger man Stig Møller, så er Per den bedste formand, der nogensinde har været i 3F.

»Folk respekterede ham, han var altid utroligt godt forberedt, og han har i det hele taget gjort rigtig meget for 3F,« siger lokalformanden.

Fredag kunne B.T. afsløre, at forbundsformanden over en lang periode har levet et dobbeltliv.

Han har nemlig dannet par med flere kvinder på samme tid og har passet et fælles familieliv med flere familier, uden at familierne kendte til hans øvrige forhold.

Og det dobbeltliv ledte altså tirsdag til, at Per Christensen måtte trække sig som formand for fagforbundet.

»Det har været en turbulent periode for os, og det kom jo naturligvis bag på os. Men nu er vi også nødt til at komme videre,« siger Stig Møller.

Lokalformanden har hele tiden været af den overbevisning, at Per Christensens familieforhold er en privat sag.

»3F var uden tvivl hans hjertebarn, og jeg mener stadig, at hele sagen hører sig til privatlivets fred,« fortæller Stig Møller og tilføjer:

»Men jeg kan naturligvis også godt se, at det nok var den rigtige beslutning for Per at trække sig. For når medierne bliver ved med at skrive om den her private sag, så bliver det bare svært for ham.«

Efter krisemødet, der som nævnt blev afholdt tirsdag, så beskriver Stig Møller, at han lige havde behov for at tygge på hele situationen. Men onsdag melder han klar til at genoptage arbejdet og komme godt videre.

»Jeg regner med, at vi bliver indkaldt til hovedbestyrelsesmøde igen torsdag, og så skal vi sammen finde ud af, hvad næste skridt er,« siger Stig Møller og afslutter:

»Men en ting er sikker – vi kaster i hvert fald ikke håndklædet i ringen. Nu skal vi have en ny formand, og så skal vi fortsætte med det gode arbejde.«