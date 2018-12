Lokale fra området omkring Danmarks kommende ø til udviste kriminelle udlændinge, Lindholm, er et skridt nærmere på at spænde ben for regeringens planer.

Den lokale gruppe har nemlig nået målet om at indsamle penge til en busrute, der skal fragte de udviste udlændinge fra Lindholm til København.

»Jeg synes, det er flot og dejligt, at vi er nået vores mål, og det viser sammenholdet blandt de lokale,« siger Dorte Gro, der er tovholder på indsamlingen fra Kalvehave, til B.T.

Formålet med bussen er, at den hver dag kan fragte de kommende beboere på Lindholm til København for at gøre landets folketingspolitikere og resten af befolkningen opmærksom på, at de udviste udlændinge ikke forsvinder, bare fordi regeringen sammen med Dansk Folkeparti ønsker at sætte dem ud på en ø.

Samtidig vil initiativtagerne også passe på byens børn.

»Vi lavede indsamlingen for at hjælpe borgerne i Kalvehave først og fremmest, så de kriminelle ikke skal sidde i skolebussen med vores børn,« siger 33-årige Dorte Gro, der har boet i Kalvehave i tre år.

Når Lindholm Ø er indflytningsparat i 2021, vil den månedlige betaling til busruten træde i kraft for de borgere, der har meldt sig til gennem indsamlingen. Årligt vil beløbet svare til 780.000 kroner.

Ifølge Dorte Gro har det både været lokale såvel som folk fra Jylland, der har givet deres bidrag.

Det tager lidt over en time fra Kalvehale til Købenahavn. Foto: Screenshot // Googlemaps Vis mere Det tager lidt over en time fra Kalvehale til Købenahavn. Foto: Screenshot // Googlemaps

»Folk har haft forskellige bevæggrunde for at støtte indsamlingen. For nogen har det været det helt nære, at de er bange for kriminalitet, for andre har det været det menneskelige i, at en ø for udviste er på kanten med menneskerettighedskoventionerne. Samtidig er der også folk, der lever af turisme, som ikke vil være kendt for at være en by med udviste kriminelle,« siger Dorte Gro.

I skrivende stund har 326 borgere meldt sig klar til at betale 200 kroner om måneden for en buslinje. Målet var 300 tilmeldinger, og torsdag aften kom tilmelding nummer 300 i hus.

»Der var mange, der grinte og troede, det var en gimmick. Men ligesom det ikke har været en joke fra regeringens side, så laver vi heller ikke sjov,« siger Dorte Gro.

Det er planen, at busruten skal være gratis for alle beboerne på Lindholm, og de vil blive kørt fra København til Kalvehave om eftermiddagen, så de kan nå den sidste færge tilbage til øen.