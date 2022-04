En ubuden gæst i form af en maskeret vindueskigger, der opsøger folk på private adresser, har skabt frygt og bekymring blandt en hel lokalbefolkning i byen Kongerslev.

Ifølge beboerne har manden opsøgt folk siden juni 2021, hvor han enten banker på døre, kigger ind ad vinduer og lyser på folk gennem vinduerne. Efterfølgende forlader han så adresserne.

Det skriver TV2 Nord, som har talt med to beboere i byen, der kalder hændelserne »væmmelige«.

»Det er jeg ikke så meget for. Jeg skal ikke have nogen til at stå og kigge ind ad mine vinduer. Så det skal der gøres noget ved,« siger Patrik Jensen til mediet.

B.T. har også talt med en person fra byen, der dog ikke ønsker sit navn oplyst af frygt for mandens videre adfærd, hvilket B.T. har efterkommet.

Men hun hævder, at hun selv har set manden lyse hende i øjnene.

»Det er utrygt i og med, at man ikke ved, hvem det er, eller hvad hans intentioner er. Vi ved heller ikke, om han er utilregnelig, hvis man pludselig møder ham. En ting er at sidde i sit hus bag låste døre, når han kommer. Noget andet er at stå ansigt til ansigt med ham udenfor.«

»Vi er stoppet med at gå ud efter mørkets frembrud. Der er en voksende utryghed i byen. Folk er begyndt at låse dørene og tager ingen chancer,« siger hun.

Et kig i de lokale Facebook-grupper i Kongerslev viser også, hvordan flere beretter om en utryg stemning som følge af mandens adfærd.

Hændelserne er alle anmeldt til Nordjyllands Politi, men det har for nuværende ikke været muligt at få en kommentar fra dem.

Manden, som af flere er set omkring husene i Kongerslev, beskrives som maks. 40 år, mellem 180 og 190 centimeter høj, slank, iført mørkt tøj samt en hættetrøje, der dækker ansigtet.

På Facebook bliver det også foreslået, om lokalbefolkningen skal tage initiativ til en gruppe, der dagligt skal gå ruter for at give tryghed.

»Kongerslev er normalvis en meget fredelig by, så det er en kedelig affære,« siger den unavngivne kvinde afsluttende.

Om der er tale om samme mand i alle tilfælde – og hvor mange der helt præcist har haft ufrivilligt besøg, kan dog ikke siges med sikkerhed.

B.T. afventer en kommentar fra Nordjyllands Politi.