Morten Andersen lægger ikke skjul på, at han er godt og grundig træt. Han oplever i stigende grad, at børn, som besøger hans butik, går rundt med lidt for lange fingre.

Købmanden for Spar Vissenbjerg her set, hvordan børn helt ned til 3. klasse stjæler slik, kager og sodavand fra butikken. Ifølge købmanden sker det på daglig basis.

Derfor sender han nu forældrene en klar opfordring på Facebook.

»Jeg er træt af det! Tag en snak med jeres børn, og fortæl dem vigtigheden i ikke at stjæle, for det har vi som lokal købmand ikke råd til fortsætter,« lyder det blandt andet fra Morten Andersen.

B.T. har efterfølgende været i kontakt med Morten Andersen.

Han kan ikke sige, hvorvidt tyverierne er intensiveret, eller hvor meget der er stjålet for. Men gennem dialog med ansatte og kunder er købmanden blevet opmærksom på problemet.

Det er særligt inden for en måned, at problemet er vokset.

»Vi har taget flere børn i det. Vi er også blevet gjort opmærksom på det af kunder.«

»Og nu må det stoppe. Forældre må træde til. Vi er også gået i dialog med den lokale skole om at sætte en stopper for det. Det skal dog lige siges, at skolen ikke har noget med det her at gøre.«

Nu går jeres opråb ud til forældre. Kan I vide jer sikker på, at det primært er børn, som gør det her?

»Som stjæler? Ja. Udover at vi har set det, hører vi også – blandt andet fra kunder, som er forældre på skolen – at børnene omtaler Spar som et »nemt sted at stjæle«. Og det gider vi altså ikke.«

»For et par år siden skete det samme, og der lavede vi også opråb, som havde stor effekt. Det blev italesat, forældre trådte i karakter, og det virkede,« siger Morten Andersen.

Udover dialog har Spar Vissenbjerg også investeret i butiksspioner.

»De går fysisk rundt inde i butikker og holder øje,« siger Morten Andersen og tilføjer, at man også vil lave stikprøver på bland selv-slik, da de har oplevet, at børn vejer poser og efterfølgende putter mere i.