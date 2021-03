Et lys i mørket.

Det er i bogstaveligste forstand det, en kirke i Kolding tilbyder sine sognebørn efter, at en tragedie har ramt byen.

Chok og rædsel slog ned i den sydøstjyske by sidste weekend, da en seksårig dreng blev fundet død i en lejlighed efter en brand.

Den lille dreng var ikke død på grund af flammerne. Politiet mener, at det var hans egen mor, der stak ham ihjel, før hun selv satte ild til lejligheden.

En seksårig dreng blev dræbt af sin egen mor på Violvej i Kolding i weekenden. Flere valgte efterfølgende at lægge blomster og tegninger ved drengens opgang. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Vis mere En seksårig dreng blev dræbt af sin egen mor på Violvej i Kolding i weekenden. Flere valgte efterfølgende at lægge blomster og tegninger ved drengens opgang. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Hun er sigtet i sagen, men lige nu indlagt med svære kvæstelser.

Mange i lokalområdet sidder tilbage med sorg og magtesløshed, og især børnefamilier har brug for en måde at tale om tragedien med deres små børn.

Derfor tilbyder den lokale kirke, Brændkjærkirken, at børn og voksne kan komme forbi og tænde et lys for den lille dreng.

»Jeg tror på, at det er godt at have ritualer. At vi ikke altid skal tænke os til det hele. At vi sagtens kan gøre noget. Også der, hvor vi mangler ord,« siger kirke- og kulturmedarbejder Anne Mette Meyer.

Foto: Kirkens Facebook-profil Vis mere Foto: Kirkens Facebook-profil

Hun har taget initiativ til at række ud mod de mange børnefamilier i området.

På kirkens Facebook-profil opfordrer Anne Mette Meyer alle, der har behov for det, til at komme forbi kirken for at tænde et lys for den døde dreng.

»Jeg ved ikke, hvordan det er for andre, men jeg ved, at det virker for mig selv. Det, at stå ved et bord med lys og række ud efter noget, der er større end en selv. At man føler, at man gør noget i en situation, hvor man føler sig magtesløs,« siger hun.

Anne Mette Meyer underviser mange af børnene i sognet i både babysalmesang, musik og korsang for de lidt større børn, så hun kender mange af børnefamilierne i området.

»Derfor er det naturligt, at det er mig, der rækker ud og fortæller familierne, at kirken er åben, hvis de har behov for at komme forbi.«

Hun sammenligner det at tænde et lys med at lægge en blomst på et gerningssted.

»Så bevæger man sig af sted og gør noget,« siger hun og tilføjer, at hun forestiller sig, at især mange forældre med mindre børn ville kunne have glæde af at gå ind i kirkerummet med deres børn og tænde et lys.

»I den her situation gør vi det som kirke, som vi altid gør: Vi står til rådighed for folk. Både i de glædelige stunder, og når livet går i stykker.«

Foto: Frank Cilius Vis mere Foto: Frank Cilius

På grund af coronasituationen er mange dog slet ikke klar over, at kirken er åben.

Men det er den, understreger kirke- og kulturmedarbejderen. I kirkekontorets åbningstid er kirkerummet åbent, og man må gå ind fem ad gangen.

Anne Mette Meyer tilføjer, at man derudover altid kan aftale med præsterne eller det øvrige personale i kirken, at man gerne vil ind og tænde et lys.

Nogle har allerede været forbi med deres børn, fortæller hun, og endnu flere har skrevet og sagt, at de vil gøre brug at tilbuddet.

Blomster ved drengens bopæl på Violvej i Kolding. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Vis mere Blomster ved drengens bopæl på Violvej i Kolding. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

»Folk er rystede over den her sag. Jeg har lige fået en besked fra en mor, som skriver, at hun tit har set både moren og drengen. Hun kender dem ikke, men hendes hjerte bløder. Det gør det hos os alle sammen, tror jeg.«