Der gik et sus gennem mange danskere, da statsminister Mette Frederiksen meddelte, at sommerens festivaler aflyses.

Det fik hurtigt de lokale i Haderslev til at gå sammen for at sikre, at deres lokale Kløften Festival kan overleve til næste år.

Løsningen er havefester, hvor al overskuddet går til festivalens støtteforening.

»Den store støtte til arrangementet er et symbol på det særlige sammenhold i byen,« siger Signe Marie Plenge, som står bag begivenheden.

Signe Marie Plenge er kvinden bag facebookgruppen.

'Lad os holde små havefester i hele Haderslev lørdag 27. juni. Vi sender overskuddet til Kløften Festival og mødes under bøgetræerne igen i 2021'.

Sådan lød opfordringen fra Signe Marie Plenge, da hun 7. april startede Facebook-gruppen 'Kløften havefestival'.

Sidenhen er gruppen hurtigt vokset og havde onsdag formiddag 6.129 medlemmer.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville eksplodere så meget. Det rører mig virkelig dybt,« siger Signe Marie Plenge, som har gæstet festivalen de sidste 15 år.

Festivalen, som plejer at huse 8.000 festglade danskere, skulle have fejret sit 40-års jubilæum til sommer.

Men for Signe Marie Plenge var det ikke kun lysten til en ordentlig fest, som trængte sig på.

Det var også frygten for, at årets lokale samlingspunkt ikke ville være i stand til at slå teltene op igen næste år.

»Vores festival har jo ikke nogen likviditet, da de deler deres overskud ud til byens frivillige foreninger. Nu er det vores tur til at hjælpe dem,« siger hun.

Men havefestivalerne hjælper også nogle af de lokale virksomheder, som lige nu er i knæ på grund af coronakrisen.

De byder ind med takeout, drikkevarer fra det lokale bryggeri og underholdning til havefesterne.

Desuden er flere lokale ved at lave en støttesang, støtteårmbånd og et logo til begivenheden.

Konceptet er endda blevet så populært, at en af landets store festivaler har spurgt, om de må kopiere haderslevernes havefestivaler.

»Det er så fedt, at storebrødrene ved Smuk Festival spørger, om de må kopiere ideen. Det giver byen et kæmpe skulderklap,« siger Signe Marie Plenge, som til dagligt arbejder som jordemoder i et lægehus.

Der er jo ingen garanti for, at alle medlemmer deltager i en havefest, men for Signe Marie Plenge vidner byens store engagement om en helt særlig fællesskabsfølelse, som hun tror er ekstra tiltrængt i den her krisetid.

»Vi lever af værdifulde fællesskaber, og i den her tid med isolation og dårlige nyheder er et sådant initiativ virkelig tiltrængt i byen. Det ligger i vores dna at stå sammen,« siger hun, inden hun forsætter:

»Når hele byen har haft en ordentlig fest hver for sig, så giver vi depechen videre til festivalens ledelse til næste år og krydser fingre.«