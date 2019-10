Først var det kun hendes hustru, der kunne logge ind på den nye digitale skoleplatform Aula.

Efter hun kontaktede skolesekretæren på deres barns folkeskole, blev hun oprettet i systemet - men hvor hendes hustru stod anført som 'mor', var hun anført som 'andet'.

Det fortæller Annette Elmue til DR.

»Jeg er vant til at være far, så 'andet' er da okay, men når man laver et nyt system i 2019, så må man da kunne tage hensyn til andre forældrekonstellationer end mor og far,« siger hun til DR og forklarer, at både hun og hustruen i den tidligere skoleplatform ForældreIntra begge stod som 'mor'.

Annette Elmue kontaktede efterfølgende skolesekretæren igen for at høre, om det kunne blive ændret, men hun fik at vide, at skolen ikke kan ændre det selv.

DR har været i kontakt med selskabet Kombit, der har udviklet Aula, og her forklarer man, at det selvfølgelig ikke kun skal være muligt at stå anført som 'far' eller 'mor'.

Til mediet fortæller projektleder i Kombit, Jakob Volmer, at fejlen - som dog ikke findes i alle kommuner - skyldes de begrænsninger, som systemerne bag Aula har:

»Det er et spørgsmål om de systemer, som findes bag Aula, der leverer oplysninger om forældrerelationer til institutionerne. Der er forskellige leverandører alt efter, hvilken kommune institutionen ligger i, og nogle af systemerne kan godt håndtere, at et barn har to mødre, to fædre eller noget helt tredje,« forklarer han.

Han forklarer, det er noget, udviklerne vil kigge på at få ændret.