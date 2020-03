Danmarks største iværksætterstjerne, Jesper Buch, kendt som rapkæftet investor i tv-hittet 'Løvens Hule', ser ingen anden udvej end at sende sig selv i 14 dages karantæne i pragtvillaen på Frederiskberg.

Det sker, efter Jesper Buch de seneste dage har stået bag iværksætter-arrangementet Seedster med 400 deltagere på Costa del Sol i Spanien.

Spanien er nu i undtagelsestilstand på grund af corona-udbruddet.

»Vi måtte aflyse fredagens fest og sende folk hjem før tid, fordi det var anbefalingen fra myndighederne. Det var ikke til at fatte, at vi endte der. For en uge siden var der ingenting, og alt var normalt nede i Spanien. Til sidst var alt kaos, og der var ingen biler på vejene. Nu vil jeg bare selv hjem,« siger han til erhvervsmediet Finans.dk

Jesper Buch Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Jesper Buch Foto: Thomas Lekfeldt

Alene søndag blev der i Spanien registreret 2.000 nye smittetilfælde og over 100 dødsfald som følge af virussen.

Spanien er et orange område i Udenrigsministeriets rejsevejledning, og danskere, der netop er kommet hjem fra Spanien, opfordres til at blive hjemme i 14 dage.

Den opfordring har Jesper Buch tænkt sig at følge.

»Jeg ryger direkte hjem til mit hus på Frederiksberg og sætter mig i en form for karantæne i mindst 14 dage. Vi har opfordret alle 400 deltagere på Seedster til at gøre det samme,« siger han til Finans.dk.

Torsdag blev en deltager fra Seedster-arrangementet i Spanien ifølge Berlingske testet positiv for coronavirus. Deltageren var ved ankomsten til arrangement tidigere på ugen blevet opmærksom på, at en bekendt, som han havde været i kontakt med, var testet positiv, og deltageren gik i isolation på sit hotelværelse.

Efter drøftelser med myndighederne valgte deltageren at rejse hjem, hvor han så blev testet positiv for coronavirus.

Også kendte danskere som Helle Thorning-Schmidt, Jan Dal Lehrmann og iværksætter-guruen Martin Thorborg og var med til Seedster i Spanien.

Martin Thorborg oplyser til Finans.dk, at også han vil gå i karantæne i sit hjem i de kommende uger.

Jesper Buch opfordrer alle danskere, der er vendt hjem fra udlandet, til at følge de danske myndigheders anvisninger og vejledninger.